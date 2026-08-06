Sopmaskin KM 85/50 R Bp
Med batteri och laddare som standardutrustning imponerar den rörliga 85/50 R åkbar sopmaskin med sin höga ytkapacitet. Denna kompakta ingångsmodell är lätt att använda.
Vår KM 85/50 R Bp Pack ingångsmodell imponerar med utmärkt utrustning för en åkbar sopmaskin i denna priskategori. Batteriet och laddaren följer med som standard på samma sätt som den roterande sidoborsten med hastighetsreglering, en stort dammfilter för dammfri användning och en slitageindikator för huvudborstvalsen som kan avläsas från utsidan. Den extremt kompakta konstruktionen av den här maskinen säkerställer en hög grad av manövrerbarhet, vilket även låter den användas i begränsade och trånga utrymmen. Vidare har den en imponerande ytkapacitet inomhus och utomhus och är extremt lätt att använda. Underhållsarbete, som att byta huvudborstvalsen, kan utföras utan verktyg. Den rörliga valsen behöver aldrig justeras om, men tar ändå bort smuts från ojämna golv utan att lämna rester. Den går även att komma åt insidan av maskinen utan verktyg genom en lucka med bred öppning. Operatören kan bekvämt rengöra dammfiltret från sin sittplats. Tack vare vårt integrerade Home Base-system är det lika bekvämt att få med sig ytterligare rengöringsverktyg.
Egenskaper och fördelar
Smart behållarkoncept2 tankar för enkel borttagning och säker tömning av avfall. Avfallsbehållare utan grova kanter gör det möjligt med tömning utan att lämna kvar rester. Trissor på avfallsbehållaren förenklar hantering vid tömning.
Effektivt filtersystemPlanfilter i polyester. Effektiv filterrengöring med dubbelskrapa. Bekväm användning från operatörsplatsen. Åtkomst till filtret genom en lucka med bred öppning utan behöva verktyg.
Smart ergonomi för hög komfortnivå på arbetsplatsenTydliga och ergonomiska fästen för driftselement. Justering av förarsätet utan verktyg. Ratt som kan justeras i höjdled.
Integrerat Home Base-system och förvaringsplatser
- Mångsidig och praktisk anslutning för att enkelt transportera med andra rengöringsverktyg.
- Enkel transport av till exempel skräpplockare, borste, trasor eller en ytterligare behållare.
- Stort förvaringsutrymme baktill på maskinen.
Slitageindikator för huvudsopvalsen
- Kan enkelt och bekvämt ses utifrån.
- Noggrant fastställande av tiden för utbyte.
Girande sidoborste
- Skyddar sidoborsten från skada.
- Pålitlig och robust konstruktion.
- Sänker underhålls- och servicekostnader.
Kompakt konstruktion för maximal manövrerbarhet
- Maskinens manövreringsförmåga är utmärkt.
- Även idealisk för trånga och begränsade utrymmen.
- Går att köra genom normala dörröppningar (90 cm).
Hastighetsreglering av sidoborsten
- För anpassning av sidoborstens hastighet till respektive typ och mängd smuts.
- Minskar all spridning av damm.
Rörlig huvudsopvals
- Ingen slitagejustering behövs.
- Utmärkt upptagning av smuts även vid bulor/ojämnheter.
Enkelt användningskoncept
- Borstvals och sidoborstar kan bekvämt slås på och av med en fotpedal.
- Framåt- och bakåtrörelser kan bekvämt ställas in och justeras med ett väljarreglage.
- Reglering av sugvolym för sopning av våta ytor.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivmotor
|DC-motor
|Drift – ström (V/W)
|24 / 1000
|Drivning
|Elektrisk
|Max. ytkapacitet (m²/h)
|5100
|Max. ytkapacitet med 2 sidoborstar (m²/h)
|6510
|Arbetsbredd (mm)
|615
|Arbetsbredd med en sidoborste (mm)
|850
|Arbetsbredd med 2 sidoborstar (mm)
|1085
|Batterikapacitet (Ah)
|115
|Batterispänning (V)
|24
|Drifttid (h)
|Max. 2,5
|Avfallsbehållare (l)
|50
|Max. lutning (%)
|12
|Arbetshastighet (km/h)
|6
|Filteryta (m²)
|2,3
|Belastning (kg)
|Max. 90
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|218
|Vikt, klar för drift (kg)
|230
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|220
|Mått (L × B × H) (mm)
|1350 x 940 x 1170
Följande ingår
- Hjul, luftfyllda däck
Standardutrustning
- Manuell filterrengöring
- Mekanisk filterrengöring
- Flytande huvudsopvals
- Reglering av sugvolymen
- Grovsmutslucka
- Översopsprincip
- Drivmotor, framåt
- Drivmotor, bakåt
- Sug
- Utomhusbruk
- Inomhusbruk
- Justerbar hastighet för sidoborsten
- Batteridisplay
- Timräknare
- Avfallsbehållare, mobil
- Sopfunktion, kan stängas av
- Sidoborste, automatisk utfällbar
- Automatisk slitagejustering av huvudsopvalsen
- Multifunktionsdisplay
- Home Base, fästmöjlighet
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Användningsområden
- Idealisk för rengöring av produktionshallar, lager och små logistikbyggnader
- För snabb underhållsrengöring av bilparkeringar
- Även för mindre fastigheter som (små) verkstäder, skolgårdar, servicestationer eller bilhandlare