Vår KM 85/50 R Bp Pack ingångsmodell imponerar med utmärkt utrustning för en åkbar sopmaskin i denna priskategori. Batteriet och laddaren följer med som standard på samma sätt som den roterande sidoborsten med hastighetsreglering, en stort dammfilter för dammfri användning och en slitageindikator för huvudborstvalsen som kan avläsas från utsidan. Den extremt kompakta konstruktionen av den här maskinen säkerställer en hög grad av manövrerbarhet, vilket även låter den användas i begränsade och trånga utrymmen. Vidare har den en imponerande ytkapacitet inomhus och utomhus och är extremt lätt att använda. Underhållsarbete, som att byta huvudborstvalsen, kan utföras utan verktyg. Den rörliga valsen behöver aldrig justeras om, men tar ändå bort smuts från ojämna golv utan att lämna rester. Den går även att komma åt insidan av maskinen utan verktyg genom en lucka med bred öppning. Operatören kan bekvämt rengöra dammfiltret från sin sittplats. Tack vare vårt integrerade Home Base-system är det lika bekvämt att få med sig ytterligare rengöringsverktyg.