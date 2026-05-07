Sopmaskin KM 70/15 C Classic
Den kompakta KM 70/15 C Classic manuella sopmaskinen är alltid redo för att snabbt sopa både små till stora områden effektivt. Den kan användas både inomhus och utomhus.
Med den kompakta KM 70/15 C Classic manuella sopmaskinen kan alla inomhus- och utomhusområden rengöras enkelt och bekvämt. Vid rengöring av områden på 100 kvadratmeter eller mer är den mycket mer effektiv än en sopborste. Den låga vikten och det låga rullmotståndet på hjulen gör den lätt att manövrera och transportera. Sopsvepvalsens drivs av det vänstra hjulet, vilket säkerställer pålitlig transport av skräp till sopbehållaren. Vid rengöring av öppna ytor kan den fällas upp ur vägen för att minska oönskad dammbildning. Sidoborsten kan justeras för att undvika slitage. Inga verktyg krävs vid byte av borsten. Skräpbehållaren kan tas bort och tömmas på ett ögonblick. Behållarens framkant är formad så att den kan ställas ner i upprätt läge när det behövs. Det fällbara körhandtaget kan justeras efter operatörens höjd och fälls helt ner för platsbesparande förvaring av KM 70/15 C Classic.
Egenskaper och fördelar
Låg viktBra manövrerbarhet Lätt att transportera, även upp eller ner för trappor
Stor smutsbehållareErgonomiskt handtag på behållare för lätt hantering och tömning. Avfallsbehållaren är självstående
Justerbar sidoborsteSäkerställer optimal sopning av kanter och hörn Sidoborstens tryck anpassas för effektiv rengöring av olika ytor Kan fällas upp för att rengöra öppna ytor och minska dammspridning
Justerbart körhandtag
- Extremt ergonomisk
- Vikbar för platsbesparande parkering.
Drivning huvudsopvals
- Huvudborstvals drivs av transporthjul
- Jämnt sopningsresultat
Sidoborsten kan bytas ut utan verktyg
- Minimerat underhållsarbete
- Ingen maskinstopp på grund av servicearbete
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|för hand
|Max. ytkapacitet (m²/h)
|2800
|Arbetsbredd (mm)
|480
|Arbetsbredd med en sidoborste (mm)
|700
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|12,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|16,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|1198 / 818 / 1003
Standardutrustning
- Manuel borstdrift
- Nedfällbart handtag
- Sopskyffelteknik
- Utomhusbruk
- Inomhusbruk
Videos
Användningsområden
- Mindre parker och parkeringar
- Gång- och cykelbanor
- Hotell
- Produktionsanläggningar
- Även lämplig för sopning på lantbruk, gårdar och i ladugårdar