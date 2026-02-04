Sopmaskin KM 70/20 C
Sopa inomhus och utomhus med låg dammnivå: Den flexibla manuella sopmaskinen KM 70/20 C uppnår optimala rengöringsresultat tack vare dess filter, sopvals och sidoborste.
Den manuella sopmaskinen KM 70/20 C gör rengöring av ytor enkelt och nästan dammfritt tack vare filtret, sopvals och sidoborsten - oavsett om det är inomhus eller utomhus. Avverkningsgraden är 7 gånger högre än med en kvast. Sopvalsen kan justeras i 6 steg och, i kombination med de steglöst variabla sidoborstarna, uppnås ett optimalt rengöringsresultat på olika golv. Ett höjdjusterbar handtag och Home Base-systemet för att bära ytterligare utrustning som hinkar och skräpplockare säkerställer ergonomisk drift. Det innebär att avfall kan tas om hand tillsammans med damm och smuts i ett enda steg. När arbetet är klart kan KM 70/20 C 2SB förvaras på ett platsbesparande sätt i sin parkeringsposition.
Egenskaper och fördelar
Borstvals och sidoborstar kan justeras kontinuerligtStegvis justerbart borsttryck för optimalt rengöringsresultat Justering av borsttrycket minskar slitaget på sopborsten För att skydda borstarna kan huvudborsten och sidoborsten helt befrias från belastning
DammfilterDammfiltret rengör luften och förhindrar att damm virvlas upp under sopning Filtersystemet är lättillgängligt för snabbt och enkelt byte.
Home Base-systemBekväm förvaring av ytterligare redskap så som hinkar och skräpplockare Tillbehör kan enkelt förvaras i fickan på handtagsstången
Stor smutsbehållare
- Ergonomiskt handtag på behållare för lätt hantering och tömning.
Justerbart körhandtag
- Mycket bra ergonomiska egenskaper med tre möjliga inställningar.
- Vikbar för platsbesparande parkering.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|för hand
|Max. ytkapacitet (m²/h)
|2800
|Arbetsbredd (mm)
|480
|Arbetsbredd med en sidoborste (mm)
|700
|Behållarkapacitet (l)
|45 / 20
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|21
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|26,4
Följande ingår
- Findammfilter
Standardutrustning
- Manuel borstdrift
- Justerbar huvudsopvals
- Nedfällbart handtag
- Sopskyffelteknik
- Utomhusbruk
- Inomhusbruk
Användningsområden
- For cleaning production halls, warehouses and logistics halls, as well as loading areas
- For cleaning car parks and service stations
- For cleaning areas such as school yards and in the municipal environment
- Also ideal for smaller workshops and in agriculture