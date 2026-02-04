Den manuella sopmaskinen KM 70/20 C gör rengöring av ytor enkelt och nästan dammfritt tack vare filtret, sopvals och sidoborsten - oavsett om det är inomhus eller utomhus. Avverkningsgraden är 7 gånger högre än med en kvast. Sopvalsen kan justeras i 6 steg och, i kombination med de steglöst variabla sidoborstarna, uppnås ett optimalt rengöringsresultat på olika golv. Ett höjdjusterbar handtag och Home Base-systemet för att bära ytterligare utrustning som hinkar och skräpplockare säkerställer ergonomisk drift. Det innebär att avfall kan tas om hand tillsammans med damm och smuts i ett enda steg. När arbetet är klart kan KM 70/20 C 2SB förvaras på ett platsbesparande sätt i sin parkeringsposition.