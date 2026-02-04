Den manuella sopmaskinen KM 70/20 C 2SB rengör med 2 sidoborstar och en sopvals. I kombination med manuell drift blir rengöringen av inomhus- och utomhusområden enkel och effektiv: avverkningsgraden för KM 70/20 C 2SB är 9 gånger högre än med en kvast. Sopvalsen kan justeras i 6 steg och, i kombination med de steglöst variabla sidoborstarna, uppnås ett optimalt rengöringsresultat på olika golv. Tack vare filtret blir sopning nästan dammfri. Ett höjdjusterbart handtag och Home Base-systemet för att bära ytterligare utrustning som hinkar och skräpplockare säkerställer ergonomisk drift. Det innebär att avfall kan tas om hand tillsammans med damm och smuts i ett enda steg. När arbetet är klart kan KM 70/20 C 2SB förvaras på ett platsbesparande sätt i sin parkeringsposition.