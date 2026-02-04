Sopmaskin KM 70/20 C 2SB
Optimalt rengöringsresultat inomhus och utomhus: den manuella sopmaskinen KM 70/20 C 2SB med 2 sidoborstar säkerställer omfattande områdesprestanda och nästan dammfri sopning.
Den manuella sopmaskinen KM 70/20 C 2SB rengör med 2 sidoborstar och en sopvals. I kombination med manuell drift blir rengöringen av inomhus- och utomhusområden enkel och effektiv: avverkningsgraden för KM 70/20 C 2SB är 9 gånger högre än med en kvast. Sopvalsen kan justeras i 6 steg och, i kombination med de steglöst variabla sidoborstarna, uppnås ett optimalt rengöringsresultat på olika golv. Tack vare filtret blir sopning nästan dammfri. Ett höjdjusterbart handtag och Home Base-systemet för att bära ytterligare utrustning som hinkar och skräpplockare säkerställer ergonomisk drift. Det innebär att avfall kan tas om hand tillsammans med damm och smuts i ett enda steg. När arbetet är klart kan KM 70/20 C 2SB förvaras på ett platsbesparande sätt i sin parkeringsposition.
Egenskaper och fördelar
Borstvals och sidoborstar kan justeras kontinuerligtStegvis justerbart borsttryck för optimalt rengöringsresultat Justering av borsttrycket minskar slitaget på sopborsten För att skydda borstarna kan huvudborsten och sidoborsten helt befrias från belastning
DammfilterDammfiltret rengör luften och förhindrar att damm virvlas upp under sopning Filtersystemet är lättillgängligt för snabbt och enkelt byte.
Home Base-systemBekväm förvaring av ytterligare redskap så som hinkar och skräpplockare Tillbehör kan enkelt förvaras i fickan på handtagsstången
Stor smutsbehållare
- Ergonomiskt handtag på behållare för lätt hantering och tömning.
Justerbart körhandtag
- Mycket bra ergonomiska egenskaper med tre möjliga inställningar.
- Vikbar för platsbesparande parkering.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|för hand
|Max. ytkapacitet (m²/h)
|3920
|Arbetsbredd (mm)
|480
|Arbetsbredd med en sidoborste (mm)
|700
|Arbetsbredd med 2 sidoborstar (mm)
|980
|Behållarkapacitet (l)
|45 / 20
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|22
|Vikt, klar för drift (kg)
|22
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|27,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|989 / 800 / 416
Följande ingår
- Findammfilter
Standardutrustning
- Manuel borstdrift
- Justerbar huvudsopvals
- Nedfällbart handtag
- Sopskyffelteknik
- Utomhusbruk
- Inomhusbruk
Videos
Användningsområden
- For cleaning production halls, warehouses and logistics halls, as well as loading areas
- For cleaning car parks and service stations
- For cleaning areas such as school yards and in the municipal environment
- Also ideal for smaller workshops and in agriculture