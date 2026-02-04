Sopmaskin KM 75/40 W Bp Pack
Batteridriven sopsugmaskin för effektiv uppsopning av inomhus- och utomhusytor från 600 kvm. och uppåt. Damm som uppstår vid sopning sugs in och behålls i maskinen. Lätt att använda tack vare EASY (Ergonomic Application System) där val av inställningar görs via ett vred med tydliga symboler. Sopvalsen kan ställas in och anpassas till ytan. Behändig mobil sopbehållare.
Självgående sopsugmaskin i batteriversion. Levereras med batteri och elektroniskt styrd laddare.
Egenskaper och fördelar
Sopbehållare med transportgrepp
Effektivt filtersystem med mekanisk filterskakfunktion
EASY Operation - koncept
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Elektrisk
|Drivning
|DC-motor
|Drift – ström (V/W)
|24 / 400
|Max. ytkapacitet (m²/h)
|3375
|Arbetsbredd (mm)
|550
|Arbetsbredd med en sidoborste (mm)
|750
|Avfallsbehållare (l)
|40
|Max. lutning (%)
|12
|Arbetshastighet (km/h)
|4,5
|Filteryta (m²)
|1,8
|Drifttid (h)
|Max. 2,5
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|125
|Vikt, klar för drift (kg)
|125
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|134,7
|Mått (L × B × H) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Följande ingår
- Planfilter: Tillverkad i polyester
- Batteri och inbyggd laddare medföljer
Standardutrustning
- Manuell filterrengöring
- Drivmotor, framåt
- Justerbar huvudsopvals
- Avfallsbehållare, mobil
- Grovsmutslucka
- Nedfällbart handtag
- Översopsprincip
- Sug
- Utomhusbruk
- Inomhusbruk
- Batteridisplay
- Reglering av sugvolymen
- Sidoborste (infällbar/justerbar)
Användningsområden
- For cleaning production halls, warehouses and logistics halls, as well as loading areas
- For cleaning car parks and service stations
- For cleaning areas such as school yards and in the municipal environment
- Also ideal for smaller workshops and in agriculture