Sopmaskin KM 75/40 W Bp Pack

Batteridriven sopsugmaskin för effektiv uppsopning av inomhus- och utomhusytor från 600 kvm. och uppåt. Damm som uppstår vid sopning sugs in och behålls i maskinen. Lätt att använda tack vare EASY (Ergonomic Application System) där val av inställningar görs via ett vred med tydliga symboler. Sopvalsen kan ställas in och anpassas till ytan. Behändig mobil sopbehållare.

Självgående sopsugmaskin i batteriversion. Levereras med batteri och elektroniskt styrd laddare.

Egenskaper och fördelar
Sopmaskin KM 75/40 W Bp Pack: Sopbehållare med transportgrepp
Sopbehållare med transportgrepp
Sopmaskin KM 75/40 W Bp Pack: Effektivt filtersystem med mekanisk filterskakfunktion
Effektivt filtersystem med mekanisk filterskakfunktion
Sopmaskin KM 75/40 W Bp Pack: EASY Operation - koncept
EASY Operation - koncept
Specifikationer

Tekniska data

Drivning Elektrisk
Drivning DC-motor
Drift – ström (V/W) 24 / 400
Max. ytkapacitet (m²/h) 3375
Arbetsbredd (mm) 550
Arbetsbredd med en sidoborste (mm) 750
Avfallsbehållare (l) 40
Max. lutning (%) 12
Arbetshastighet (km/h) 4,5
Filteryta (m²) 1,8
Drifttid (h) Max. 2,5
Vikt (med tillbehör) (kg) 125
Vikt, klar för drift (kg) 125
Vikt inkl. förpackning (kg) 134,7
Mått (L × B × H) (mm) 1430 x 750 x 1190

Följande ingår

  • Planfilter: Tillverkad i polyester
  • Batteri och inbyggd laddare medföljer

Standardutrustning

  • Manuell filterrengöring
  • Drivmotor, framåt
  • Justerbar huvudsopvals
  • Avfallsbehållare, mobil
  • Grovsmutslucka
  • Nedfällbart handtag
  • Översopsprincip
  • Sug
  • Utomhusbruk
  • Inomhusbruk
  • Batteridisplay
  • Reglering av sugvolymen
  • Sidoborste (infällbar/justerbar)
Sopmaskin KM 75/40 W Bp Pack
Videos
Användningsområden
  • For cleaning production halls, warehouses and logistics halls, as well as loading areas
  • For cleaning car parks and service stations
  • For cleaning areas such as school yards and in the municipal environment
  • Also ideal for smaller workshops and in agriculture
Tillbehör