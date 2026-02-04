Sopmaskin KM 75/40 W Bp Pack

Batteridriven sopsugmaskin för effektiv uppsopning av inomhus- och utomhusytor från 600 kvm. och uppåt. Damm som uppstår vid sopning sugs in och behålls i maskinen. Lätt att använda tack vare EASY (Ergonomic Application System) där val av inställningar görs via ett vred med tydliga symboler. Sopvalsen kan ställas in och anpassas till ytan. Behändig mobil sopbehållare.