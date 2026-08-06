Den kompakta gå-bakom sopmaskinen KM 85/50 W Bp Pack imponerar med utmärkt standardutrustning. Exempelvis kommer maskinen med en skivbroms, batteri och laddare. Ett stort planfilter med bra filterrengöring genom en dubbel filterskrapa innebär i princip dammfri användning samtidigt som den flytande huvudborsten gör det möjligt att uppnå perfekt rengöringsresultat också på otacksamt underlag eller vid stora mängder damm och skräp. Användaren får även nyttan av bekväm och intuitiv utformning av grepp och funktioner med drivning såväl framåt som bakåt genom att helt enkelt skjuta på eller dra i körhandtaget. Även praktiska detaljer som Kärchers Home Bas system för att få med sig övrig rengöringsutrustning vid arbetet. Den robusta maskinen har justerbara sidoborstar och en dubbel ram för att klara tuffa förhållanden. Enkelt byte av borstar och filter utan behov av verktyg. En mycket hög avverkningsgrad på över 4725m²/h möter garanterat höga krav även i en industriell miljö.