Sopmaskin KM 85/50 W Bp Pack 2SB
Gå-bakom sopmaskinen KM 85/50 W Bp Pack har en hög avverkningsgrad och är utrustad med batteri samt laddare som standard. Den kommer med ett flytande huvudborste samt ett stort planfilter.
Den kompakta gå-bakom sopmaskinen KM 85/50 W Bp Pack imponerar med utmärkt standardutrustning. Exempelvis kommer maskinen med en skivbroms, batteri och laddare. Ett stort planfilter med bra filterrengöring genom en dubbel filterskrapa innebär i princip dammfri användning samtidigt som den flytande huvudborsten gör det möjligt att uppnå perfekt rengöringsresultat också på otacksamt underlag eller vid stora mängder damm och skräp. Användaren får även nyttan av bekväm och intuitiv utformning av grepp och funktioner med drivning såväl framåt som bakåt genom att helt enkelt skjuta på eller dra i körhandtaget. Även praktiska detaljer som Kärchers Home Bas system för att få med sig övrig rengöringsutrustning vid arbetet. Den robusta maskinen har justerbara sidoborstar och en dubbel ram för att klara tuffa förhållanden. Enkelt byte av borstar och filter utan behov av verktyg. En mycket hög avverkningsgrad på över 4725m²/h möter garanterat höga krav även i en industriell miljö.
Egenskaper och fördelar
Drivning i båda riktningar med hjälp av körhandtagetIntuitivt, enkel och användarvänligt handhavande Maximal manöverbarhet av maskinen. Standard skivbroms för säker inbromsning i alla lägen.
Rörlig huvudsopvalsUtmärkt upptagning av smuts även vid bulor/ojämnheter. Inget behov av manuell justering vid slitage. Effektiv och snabb rengöring.
Robust och pålitlig för tuffa miljöerStabil ram med dubbla väggar. Justerbar sidoborster förebygger skador. Stora hjul för ökad komfort.
Effektivt filtersystem
- Stort planfilter med total filteryta på 2.3 m².
- Tvättbart polyesterfilter.
- Utmärkt rengöring tack vare dubbel filterskrapa och horisontell placering.
Byte av sopborste och filter utan hjälp av verktyg
- Enkelt och snabbt byte vid slitage.
- Snabbt åtgärdande av huvudborsten ifall band eller plast viras in i den.
- Filtret hanteras från den rena sidan, ingen kontakt med damm och skräp.
Kompakt konstruktion för maximal manövrerbarhet
- Maskinens manövreringsförmåga är utmärkt.
- Perfekt för trånga och svåra utrymmen.
- Går att köra genom normala dörröppningar (90 cm).
Integrerat Home Base-system och förvaringsplatser
- Praktiska fästen för att kunna få med ytterligare rengöringsutrustning.
- För enkel förvaring av t.ex. borste, mikrodukar eller liknande.
- Förvaring av mindre utrustning.
Enkelt användningskoncept
- Huvudborste och sidoborste kan enkelt slås på och av.
- Bekväm drivning framåt och bakåt med hjälp av körhandtaget.
- Reglering av sugvolym för sopning av våta ytor.
Stor sopbehållare
- Slukar stora mängder damm vilket gör långa arbetspass möjliga.
- Enkelt och säker tömning av sopor och skräp.
- Trissor på avfallsbehållaren förenklar hantering vid tömning.
Batteri och laddare ingår
- Uthålligt, högpresterande batteri för långa driftstider.
- Låg ljudnivå och utsläppsfritt arbete.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Elektrisk
|Drivning
|DC-motor
|Drift – ström (V/W)
|24 / 912
|Max. ytkapacitet (m²/h)
|3825
|Arbetsbredd (mm)
|615
|Arbetsbredd med en sidoborste (mm)
|850
|Arbetsbredd med 2 sidoborstar (mm)
|1050
|Avfallsbehållare (l)
|50
|Max. lutning (%)
|15
|Arbetshastighet (km/h)
|4,5
|Filteryta (m²)
|2,3
|Storlek på batteriutrymme (mm)
|362 / 348 / 290
|Drifttid (h)
|Max. 2,5
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|222,9
|Vikt, klar för drift (kg)
|227
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|233,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|1550 x 1100 x 1066
Följande ingår
- Planfilter: Tillverkad i polyester
Standardutrustning
- Manuell filterrengöring
- Drivmotor, framåt
- Drivmotor, bakåt
- Flytande huvudsopvals
- Avfallsbehållare, mobil
- Grovsmutslucka
- Översopsprincip
- Sug
- Kraftfull drivning
- Utomhusbruk
- Inomhusbruk
- Batteridisplay
- Timräknare
- Reglering av sugvolymen
- Sidoborste (infällbar/justerbar)
Videos
Användningsområden
- For cleaning production halls, warehouses and logistics halls, as well as loading areas
- For cleaning car parks and service stations
- For cleaning areas such as school yards and in the municipal environment
- Also ideal for smaller workshops and in agriculture