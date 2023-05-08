T 11/1 Classic HEPA Re!Plast dammsugare

Hållbar och hygienisk.

Hållbar och hygienisk – hanterar damm och smuts: Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast är tillverkad av 60% återvunnet material* och är därför särskilt hållbar. Den imponerar också med sin höga sugkraft, sitt mycket effektiva HEPA 14-filter, sin låga vikt och sitt mycket goda förhållande mellan pris och prestanda.

* Alla plastdelar, med undantag av tillbehör.