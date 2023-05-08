T 11/1 Classic HEPA Re!Plast dammsugare
Hållbar och hygienisk.
Hållbar och hygienisk – hanterar damm och smuts: Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast är tillverkad av 60% återvunnet material* och är därför särskilt hållbar. Den imponerar också med sin höga sugkraft, sitt mycket effektiva HEPA 14-filter, sin låga vikt och sitt mycket goda förhållande mellan pris och prestanda.
* Alla plastdelar, med undantag av tillbehör.
Stark! När det gäller miljö och renlighet
Hållbarhet i kombination med hygien, maximal sugkraft och hållbarhet – torrdammsugaren T 11/1 Classic HEPA Re!Plast har inga problem med att imponera på alla områden. Med sitt återvunna materialinnehåll på 60 procent minskar energibehovet avsevärt redan under produktionen och användningen av värdefulla råmaterial minimeras. Detta betyder att den inte bara är mycket miljövänlig, utan också mycket robust och slitstark. Ditt professionella alternativ för effektiv rengöringsprestanda.
Vad som verkligen betyder något: Skydda resurser, minska avfall
T 11/1 Classic HEPA Re!Plast är tillverkad av 60 % återvunnen plast och bidrar både till att spara värdefulla resurser och ekologisk hållbarhet. Användningen av återvunnen plast är bara en av många hållbara lösningar som bidrar till en minskning av mängden avfall och bevarande av resurser från det mycket innovativa familjeföretaget Kärcher. Hållbarhet har redan varit en integrerad del av företagets strategi i många år. Här kan du läsa mer om hållbarhet hos Kärcher.
Hållbar väg för det perfekta rengöringsresultatet
Särskilt miljövänlig: 60 % återvunnet materialinnehåll
T 11/1 Classic HEPA Re!Plast från Kärcher är tillverkad av 60 % återvunnen plast. Detta gör det möjligt för torrdammsugaren att på ett utmärkt sätt kombinera estetik, robusthet och hållbarhet, samtidigt som den garanterar hög effektivitet vid varje användningstillfälle.
Mycket effektiv och hygienisk: HEPA 14-filtret
Tack vare ett standard HEPA 14-filter med en filtrerings- och separationsgrad på 99,995 % uppfyller T 11/1 Classic HEPA Re!Plast också de högsta säkerhetsstandarderna i hygieniskt känsliga områden. Filtret fångar upp små partiklar som virus, aerosoler och bakterier som bara är några mikrometer stora, och det är certifierat enligt teststandarden DIN EN 1822:2019. Detta garanterar högkvalitativ, ren utblåsluft gång på gång. Mer information om detta ämne finns här.
Mycket lågt driftsljud: Endast 61 dB(A)
Det tysta driftsljudet på bara 61 dB(A) skyddar städpersonalens öron under långa arbetsdagar. Med sin låga ljudnivå är T 11/1 Classic HEPA Re!Plast perfekt för användning i bullerkänsliga områden, samt på natten.
Smarta utrustningsdetaljer – Vad mer kan man önska sig?
Hållbar produktdesign
Utmärkt renlighet! Den moderna och innovativa designen i stilren svart med ett materialinnehåll bestående av 60 % återvunnen plast* möjliggör hållbar och ekonomisk rengöring. Under utvecklingen av T 11/1 Classic HEPA Re!Plast kombinerades utmärkt kvalitet och funktionalitet på bästa möjliga sätt med en hållbar, estetisk design, samt en stor mängd återvunnet material.
* Alla plastdelar är tillverkade av återvunnen plast, förutom tillbehör.
Hygieniskt och säkert HEPA 14-filter
HEPA 14-filtret är certifierat enligt teststandarden DIN EN 1822: 2019 och garanterar högsta säkerhetsstandard i hygieniskt känsliga områden. Med den höga filtrerings- och separationsgraden på 99,995 % fångar det upp även de minsta partiklarna som virus, aerosoler och bakterier, vilka bara är några mikrometer stora – för högkvalitativ ren utblåsluft gång på gång.
Robust, hållbar och ekonomisk
T 11/1 Classic HEPA Re!Plast imponerar med sin robusthet, hållbarhet och ett utmärkt förhållande mellan pris och prestanda. Detta garanterar dess höga effektivitet. En robust stötfångare skyddar maskinen mot stötar och slag – och säkerställer därmed lång livslängd. Torrdammsugaren har också utmärkta flyttegenskaper: Med sina stora blockhjul och robusta styrrullar är den extremt enkel att manövrera, samtidigt som den är stabil.
Integrerad tillbehörsförvaring
De medföljande tillbehören kan förvaras direkt i maskinen, vilket innebär att T 11/1 Classic HEPA Re!Plast enkelt kan transporteras. Strömkabeln placeras snabbt och säkert på kabelkroken, vilket innebär att snubbelrisker undviks. Parkeringsläget möjliggör praktisk förvaring av golvmunstycket på dammsugaren.
Extra lätt och ergonomisk
Tack vare sin låga vikt kan Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast, inklusive tillbehör, enkelt transporteras över steg och upp för trappor, även med en hand, tack vare det ergonomiska bärhandtaget. Långa arbetspass kan också enkelt utföras med denna lätta torrdammsugare.
Tillverkad av proffs för proffs: Din specialist för krävande uppgifter
Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast behärskar olika användningsområden – när än hårda ytor eller textilier måste rengöras regelbundet. Tack vare sitt hållbara koncept med 60 % återvunnet material och det högeffektiva HEPA 14-filtret är torrdammsugaren perfekt för professionell rengöringsanvändning, även vid höga hygienkrav.
Leverantörer av byggtjänster
● Professionell rengöring av hårda ytor och textilier
● Användning i typiska områden som receptioner och kontor, samt mötes- och seminarierum
● Mångsidig på platser med höga hygienkrav – tack vare HEPA 14-filtret