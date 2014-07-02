Puzzi 10/1 med möbelmunstycket och golvmunstycke är särskilt lämpad för hygienisk och effektiv rengöring av små till medelstora ytor. För grundlig rengöring ända in i fibrerna: för heltäckningsmattor, möbler, klädseln i alla typer av fordon. Korta starttider ger långa arbetspass. Med ett tryck på 1 bar ger Puzzi en djuprengöring av textila ytor och ger ett imponerande resultat, speciellt vid rengöring av mattor. Tack vare det smala golvmunstycket är maskinen optimalt lämpade för användning i trånga utrymmen. Textilvårdsmaskinen är utrustad med en integrerad kabelkrok och en hållare för handmunstycket. Underhållsvänlig konstruktion.