Textilvårdsmaskin Puzzi 10/1
För grundlig rengöring ända in i fibrerna: för heltäckningsmattor, möbler, klädseln i alla typer av fordon. För små till medelstora ytor. (Ersätter artnr 1.100-127.0 ).
Puzzi 10/1 med möbelmunstycket och golvmunstycke är särskilt lämpad för hygienisk och effektiv rengöring av små till medelstora ytor. För grundlig rengöring ända in i fibrerna: för heltäckningsmattor, möbler, klädseln i alla typer av fordon. Korta starttider ger långa arbetspass. Med ett tryck på 1 bar ger Puzzi en djuprengöring av textila ytor och ger ett imponerande resultat, speciellt vid rengöring av mattor. Tack vare det smala golvmunstycket är maskinen optimalt lämpade för användning i trånga utrymmen. Textilvårdsmaskinen är utrustad med en integrerad kabelkrok och en hållare för handmunstycket. Underhållsvänlig konstruktion.
Egenskaper och fördelar
Enastående rengöringskapacitet
- Perfekt djuprengöring för textila ytor
- Kort torktid tack vare hög uppsugningsförmåga innebär att ytorna snabbt kan användas igen
- Perfekt rengöringsresultat med synbar före/efter effekt
Omfattande utbud av textilrengöringstillbehör
- Flexibel suglist för maximal sugförmåga och utmärkt torkresultat
- 240mm brett golvmunstycke med integrerad spray/sugrör
- Ergonomiskt två-handsgrepp för extra komfort vid användning
Behändigt möbelmunstycke
- Lätt att djuprengöra textila ytor och möbler
Avtagbar smart 2-i-1 behållare
- Enkel och snabb påfyllning av renvatten
- Bekväm och enkel tömning av smutsvatten
Enkel att handha tack vare två stora tryckknappar
- Inget behov att böja sig ner, kan slås av/på med foten
- Snabb 1-stegs metod: Kombinerad spray och uppsugning i ett svep
- 2-stegs metod: Spraya textilytan och låt verka - sug därefter torrt
Stora bakhjul och flexibla roterbara styrhjul
- Enkel manövrering även på ojämna ytor
- Väldigt flexibel användning
Kabelkrok
- För säker förvaring av sladd
- Praktisk och skyddar kabeln
- Maskinen är enkel och smidig att transportera och förvara.
Integrerad förvaring för möbelmunstycke och mattmunstycke
- Tack vare fästet är handmunstycket alltid tillgängligt
- Integrerad hållare för sugslang och golvmunstycke i bärhandtaget
Specifikationer
Tekniska data
|Max. ytkapacitet (m²/h)
|20 - 25
|Luftflöde (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Sprayvolym (l/min)
|1
|Spraytryck (bar)
|1
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|10 / 9
|Turbineffekt (W)
|1250
|Pumpkapacitet (W)
|40
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Kabellängd (m)
|7,5
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|10,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|16,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|690 x 325 x 440
Följande ingår
- Möbelmunstycke
- Rengöringsmedel: RM 760 Tabs, 2 Del(ar)
- Spray- och sugslang: 2.5 m
- Kabelkrok
- Golvmunstycke: 240 mm
- Spraypistol
- D-handtag för spray-/sugrör
- Avtagbar 2-i-1 behållare
- Ångsugslang: 1 Del(ar)
Standardutrustning
- Integrerad tillbehörsförvaring för möbel- och fogmunstycke
- Integrerad tillbehörsförvaring för golvmunstycke
- Munstycksdel: Möbelmunstycke, Blå
Videos
Användningsområden
- För intensiv djuprengöring av textila ytor och möbler
- För periodisk rengöring och punktvis fläckrengöring av mattor
- För rengöring av alla textila ytor - inklusive bilindredning
- För djuprengöring av textila fibrer
- För djup punktrengöring av mindre textila golvytor
- För rengöring av möbler och textilytor i hygienkänsliga miljöer
- För djuprengöring av mattor och textila golv