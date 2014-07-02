Textilvårdsmaskin Puzzi 10/1

För grundlig rengöring ända in i fibrerna: för heltäckningsmattor, möbler, klädseln i alla typer av fordon. För små till medelstora ytor. (Ersätter artnr 1.100-127.0 ).

Puzzi 10/1 med möbelmunstycket och golvmunstycke är särskilt lämpad för hygienisk och effektiv rengöring av små till medelstora ytor. För grundlig rengöring ända in i fibrerna: för heltäckningsmattor, möbler, klädseln i alla typer av fordon. Korta starttider ger långa arbetspass. Med ett tryck på 1 bar ger Puzzi en djuprengöring av textila ytor och ger ett imponerande resultat, speciellt vid rengöring av mattor. Tack vare det smala golvmunstycket är maskinen optimalt lämpade för användning i trånga utrymmen. Textilvårdsmaskinen är utrustad med en integrerad kabelkrok och en hållare för handmunstycket. Underhållsvänlig konstruktion.

Egenskaper och fördelar
Enastående rengöringskapacitet
  • Perfekt djuprengöring för textila ytor
  • Kort torktid tack vare hög uppsugningsförmåga innebär att ytorna snabbt kan användas igen
  • Perfekt rengöringsresultat med synbar före/efter effekt
Omfattande utbud av textilrengöringstillbehör
  • Flexibel suglist för maximal sugförmåga och utmärkt torkresultat
  • 240mm brett golvmunstycke med integrerad spray/sugrör
  • Ergonomiskt två-handsgrepp för extra komfort vid användning
Behändigt möbelmunstycke
  • Lätt att djuprengöra textila ytor och möbler
Avtagbar smart 2-i-1 behållare
  • Enkel och snabb påfyllning av renvatten
  • Bekväm och enkel tömning av smutsvatten
Enkel att handha tack vare två stora tryckknappar
  • Inget behov att böja sig ner, kan slås av/på med foten
  • Snabb 1-stegs metod: Kombinerad spray och uppsugning i ett svep
  • 2-stegs metod: Spraya textilytan och låt verka - sug därefter torrt
Stora bakhjul och flexibla roterbara styrhjul
  • Enkel manövrering även på ojämna ytor
  • Väldigt flexibel användning
Kabelkrok
  • För säker förvaring av sladd
  • Praktisk och skyddar kabeln
  • Maskinen är enkel och smidig att transportera och förvara.
Integrerad förvaring för möbelmunstycke och mattmunstycke
  • Tack vare fästet är handmunstycket alltid tillgängligt
  • Integrerad hållare för sugslang och golvmunstycke i bärhandtaget
Specifikationer

Tekniska data

Max. ytkapacitet (m²/h) 20 - 25
Luftflöde (l/s) 74
Vakuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Sprayvolym (l/min) 1
Spraytryck (bar) 1
Ren-/smutsvattenbehållare (l) 10 / 9
Turbineffekt (W) 1250
Pumpkapacitet (W) 40
Spänning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Kabellängd (m) 7,5
Färg antracit
Vikt utan tillbehör (kg) 10,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 16,1
Mått (L × B × H) (mm) 690 x 325 x 440

Följande ingår

  • Möbelmunstycke
  • Rengöringsmedel: RM 760 Tabs, 2 Del(ar)
  • Spray- och sugslang: 2.5 m
  • Kabelkrok
  • Golvmunstycke: 240 mm
  • Spraypistol
  • D-handtag för spray-/sugrör
  • Avtagbar 2-i-1 behållare
  • Ångsugslang: 1 Del(ar)

Standardutrustning

  • Integrerad tillbehörsförvaring för möbel- och fogmunstycke
  • Integrerad tillbehörsförvaring för golvmunstycke
  • Munstycksdel: Möbelmunstycke, Blå
Videos
Användningsområden
  • För intensiv djuprengöring av textila ytor och möbler
  • För periodisk rengöring och punktvis fläckrengöring av mattor
  • För rengöring av alla textila ytor - inklusive bilindredning
  • För djuprengöring av textila fibrer
  • För djup punktrengöring av mindre textila golvytor
  • För rengöring av möbler och textilytor i hygienkänsliga miljöer
  • För djuprengöring av mattor och textila golv
Tillbehör
Rengöringsmedel