Textilvårdsmaskin Puzzi 10/2 Adv
Textilvårdsmaskin för kommersiellt bruk för små till medelstora ytor. Utrustad med eluttag för borsttvätthuvud PW 30 och skumdämparbehållare.
Textilvårdsmaskin för kommersiellt bruk för små till medelstora ytor. Utrustad med eluttag för borsttvätthuvud PW 30 och skumdämparbehållare. Rengör långt ner i fibrerna och har en underhållsvänlig konstruktion. Korta starttider ger långa arbetspass. 2,5 m sugslang med vattentillförsel. Blandar automatiskt i skumdämparmedlet.
Egenskaper och fördelar
Enastående rengöringskapacitet
Omfattande utbud av textilrengöringstillbehör
Avtagbar smart 2-i-1 behållare
Enkel att handha tack vare två stora tryckknappar
Kabelkrok
Praktiskt tillbehörsförvaring
Specifikationer
Tekniska data
|Max. ytkapacitet (m²/h)
|30 - 45
|Luftflöde (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Sprayvolym (l/min)
|2
|Spraytryck (bar)
|2
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|10 / 9
|Turbineffekt (W)
|1250
|Pumpkapacitet (W)
|80
|Spänning (V)
|220 - 240
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|11,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|16,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|705 x 320 x 435
Följande ingår
- Eluttag för motormunstycke: PW 30/1
- Rengöringsmedel: RM 760 Tabs, 2 Del(ar)
- Spray- och sugslang: 2.5 m
- Förvaringsfack för rengöringstabletter
- Kabelkrok
- Golvmunstycke: 240 mm
- Spraypistol
- D-handtag för spray-/sugrör
- Avtagbar 2-i-1 behållare
- Ångsugslang: 1 Del(ar)
Standardutrustning
- Integrerad tillbehörsförvaring för möbel- och fogmunstycke
- Munstycksdel: Golvmunstycke, Gul
Användningsområden
- För djuprengöring av mattor och textila golv
- För periodisk rengöring och punktvis fläckrengöring av mattor
- För djup punktrengöring av mindre textila golvytor