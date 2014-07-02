Textilvårdsmaskin Puzzi 30/4
För professionell rengöring av stora ytor. Hög vattenkapacitet och ytkapacitet. För rengöring av heltäckningsmattor, möbler, klädseln i alla typer av fordon. (Ersätter 1.101-207 ).
Rengör långt ner i fibrerna. För professionell rengöring av stora ytor. Hög vattenkapacitet och ytkapacitet. För rengöring av heltäckningsmattor, möbler, klädseln i alla typer av fordon. Underhållsvänlig konstruktion. Korta starttider ger långa arbetspass. Eluttag för motormunstycke PW 30. 4 m sugslang med vattentillförsel. Blandar automatiskt i skumdämparmedlet.
Egenskaper och fördelar
Eluttag för PW 30/1Det integrerade eluttaget möjliggör flexibel användning av PW 30/1 utan ytterligare strömkälla. När det inte används skyddas eluttaget av ett självstängande lock. PW 30/1 ökar ytkapaciteten, rengör fibrerna med en roterande borste och lägger dem i en och samma riktning.
Avtagbar smutsvattenbehållareFör att skydda mot smuts sitter smutsvattenbehållarens handtag på utsidan. Smutsvattenbehållaren är enkel att avlägsna och kan även användas för påfyllning av renvattentanken. En kort beskrivning på baksidan av smutsvattenbehållaren förklarar proceduren på ett lättfattligt sätt.
Extremt tystgåendeEn bullernivå på endast 66 dB(A) gör Puzzi 30/4 till den tystaste våtdammsugaren i sitt slag. Den låga bullernivån gör att maskinen kan användas överallt, även under kontorstid samt på hotell. Det låga bullret skyddar operatören och möjliggör längre arbetspass.
Stor tankkapacitet
- Även med fylld 30-liters renvattentank kan Puzzi 30/4 lätt transporteras liggande.
- En integrerad nivåindikator visar operatören aktuell renvattennivå.
- Renvattenfiltret skyddar komponenterna och kan avlägsnas för rengöring utan verktyg.
Användarvänligt EASY-koncept
Stora transporthjul
- De stora hjulen gör Puzzi 30/4 enkel att manövrera även när den är helt full.
- Släta hjul med diametern 30 cm.
Specifikationer
Tekniska data
|Max. ytkapacitet (m²/h)
|60 - 75
|Luftflöde (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Sprayvolym (l/min)
|3
|Spraytryck (bar)
|4
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|30 / 15
|Turbineffekt (W)
|1200
|Pumpkapacitet (W)
|70
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Kabellängd (m)
|15
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|26
|Mått (L × B × H) (mm)
|580 x 460 x 930
Följande ingår
- Eluttag för motormunstycke: PW 30/1
- Spray- och sugslang: 4 m
- Golvmunstycke: 350 mm
- Spraypistol
- D-handtag för spray-/sugrör
- Ångsugslang: 1 Del(ar), 700 mm, Rostfritt stål
Standardutrustning
- Munstycksdel: Golvmunstycke, Gul