Textilvårdsmaskin Puzzi 30/4 E

För professionell rengöring av stora ytor. Hög vattenkapacitet och ytkapacitet. För rengöring av heltäckningsmattor, möbler, klädseln i alla typer av fordon. (Ersätter 1.101-300 ).

Rengör långt ner i fibrerna. För professionell rengöring av stora ytor. Hög vattenkapacitet och ytkapacitet. För rengöring av heltäckningsmattor, möbler, klädseln i alla typer av fordon. Underhållsvänlig konstruktion. Korta starttider ger långa arbetspass. Eluttag för motormunstycke PW 30. 4 m sugslang med vattentillförsel. Blandar automatiskt i skumdämparmedlet.

Egenskaper och fördelar
Textilvårdsmaskin Puzzi 30/4 E: Extremt tystgående
Extremt tystgående
Endast 66 dB(A).
Textilvårdsmaskin Puzzi 30/4 E: Stor tankkapacitet
Stor tankkapacitet
Rengöring av stora ytor.
Textilvårdsmaskin Puzzi 30/4 E: Eluttag för PW 30/1
Eluttag för PW 30/1
Enastående rengöringsresultat och mekanisk behandling av fibrerna.
Avtagbar smutsvattenbehållare
  • Behållaren kan avlägsnas för tömning.
Stora transporthjul
Stor tankkapacitet
God sugförmåga
Hög rengöringsprestanda
Justerbart handtag
Specifikationer

Tekniska data

Max. ytkapacitet (m²/h) 60 - 75
Luftflöde (l/s) 74
Vakuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Sprayvolym (l/min) 3
Spraytryck (bar) 4
Ren-/smutsvattenbehållare (l) 30 / 15
Turbineffekt (W) 1200
Pumpkapacitet (W) 70
Spänning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50
Kabellängd (m) 15
Färg antracit
Vikt utan tillbehör (kg) 28
Mått (L × B × H) (mm) 580 x 460 x 930

Följande ingår

  • Eluttag för motormunstycke: PW 30/1
  • Spray- och sugslang: 4 m
  • Spraypistol

Standardutrustning

  • Munstycksdel: Golvmunstycke, Gul
Textilvårdsmaskin Puzzi 30/4 E
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