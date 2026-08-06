Rengör långt ner i fibrerna. För professionell rengöring av stora ytor. Hög vattenkapacitet och ytkapacitet. För rengöring av heltäckningsmattor, möbler, klädseln i alla typer av fordon. Underhållsvänlig konstruktion. Korta starttider ger långa arbetspass. Eluttag för motormunstycke PW 30. 4 m sugslang med vattentillförsel. Blandar automatiskt i skumdämparmedlet.