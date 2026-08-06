Textilvårdsmaskin Puzzi 30/4 E
För professionell rengöring av stora ytor. Hög vattenkapacitet och ytkapacitet. För rengöring av heltäckningsmattor, möbler, klädseln i alla typer av fordon. (Ersätter 1.101-300 ).
Rengör långt ner i fibrerna. För professionell rengöring av stora ytor. Hög vattenkapacitet och ytkapacitet. För rengöring av heltäckningsmattor, möbler, klädseln i alla typer av fordon. Underhållsvänlig konstruktion. Korta starttider ger långa arbetspass. Eluttag för motormunstycke PW 30. 4 m sugslang med vattentillförsel. Blandar automatiskt i skumdämparmedlet.
Egenskaper och fördelar
Extremt tystgåendeEndast 66 dB(A).
Stor tankkapacitetRengöring av stora ytor.
Eluttag för PW 30/1Enastående rengöringsresultat och mekanisk behandling av fibrerna.
Avtagbar smutsvattenbehållare
- Behållaren kan avlägsnas för tömning.
Stora transporthjul
Stor tankkapacitet
God sugförmåga
Hög rengöringsprestanda
Justerbart handtag
Specifikationer
Tekniska data
|Max. ytkapacitet (m²/h)
|60 - 75
|Luftflöde (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Sprayvolym (l/min)
|3
|Spraytryck (bar)
|4
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|30 / 15
|Turbineffekt (W)
|1200
|Pumpkapacitet (W)
|70
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Kabellängd (m)
|15
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|28
|Mått (L × B × H) (mm)
|580 x 460 x 930
Följande ingår
- Eluttag för motormunstycke: PW 30/1
- Spray- och sugslang: 4 m
- Spraypistol
Standardutrustning
- Munstycksdel: Golvmunstycke, Gul