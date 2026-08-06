Robust, hållbar, effektiv: Textiltvätten Puzzi 8/1 C från Kärcher är ett överlägset val för rengöring av möbler och textila ytor oavsett om det handlar om enklare fläckborttagning eller omfattande djuprengöring. Den kompakta modellen med det nya och uppdaterade handmunstycket klarar av att spraya in rengöringsvätskan i materialet och på ett effektivt sätt avlägsna både vätska och smuts ur materialet. Den höga uppsugningsförmågan gör maskinen effektiv och minimerar mängden kvarvarande fukt vilket förkortar torktiden avsevärt. Idealisk för de höga krav som finns när man rengör inuti bilar eller i hotellsektorn. Det nya standardmunstycket är kortare och mer ergonomiskt utformat än tidigare vilket gör att även trånga utrymmen kan nås och rengöras effektivt. Tack vare sin låga vikt och det ergonomiska bärhandtaget kan man bära enheten med en hand vilket lämnar den andra till att kunna öppna dörrar eller liknande behov. Stora knappar gör att man kan slå på och slå av funktioner med såväl handen som ståendes med foten. Lock och munstycke är transparanta för att användaren ska få en tydlig bild av smutsvattnets utseende.