Textilvårdsmaskin Puzzi 8/1 C
Textiltvätten för allt ifrån djuprengöring till lättare fläckborttagning. Nu i uppdaterad och ännu bättre version! Det medföljande handmunstycket är perfekt för alla uppdrag.
Robust, hållbar, effektiv: Textiltvätten Puzzi 8/1 C från Kärcher är ett överlägset val för rengöring av möbler och textila ytor oavsett om det handlar om enklare fläckborttagning eller omfattande djuprengöring. Den kompakta modellen med det nya och uppdaterade handmunstycket klarar av att spraya in rengöringsvätskan i materialet och på ett effektivt sätt avlägsna både vätska och smuts ur materialet. Den höga uppsugningsförmågan gör maskinen effektiv och minimerar mängden kvarvarande fukt vilket förkortar torktiden avsevärt. Idealisk för de höga krav som finns när man rengör inuti bilar eller i hotellsektorn. Det nya standardmunstycket är kortare och mer ergonomiskt utformat än tidigare vilket gör att även trånga utrymmen kan nås och rengöras effektivt. Tack vare sin låga vikt och det ergonomiska bärhandtaget kan man bära enheten med en hand vilket lämnar den andra till att kunna öppna dörrar eller liknande behov. Stora knappar gör att man kan slå på och slå av funktioner med såväl handen som ståendes med foten. Lock och munstycke är transparanta för att användaren ska få en tydlig bild av smutsvattnets utseende.
Egenskaper och fördelar
Enastående rengöringskapacitetPerfekt djuprengöring för textila ytor Kort torktid tack vare hög uppsugningsförmåga innebär att ytorna snabbt kan användas igen Perfekt rengöringsresultat med synbar före/efter effekt
Ergonomisk design och extra kompakt handmunstyckeHandtag och knappar kan användas med endast en hand Praktisk klack ger möjlighet till att jobba i olika arbetsställningar Rött spraymunstycke ger ett perfekt spridningsresultat
Låg vikt och kompakt, robust designBekväm att flytta, även med en hand, uppför trappor och liknande Designad för längre användning utan att trötta ut användaren Lång livstid på motorer ger hög effektivitet
Avtagbar smart 2-i-1 behållare
- Enkel och snabb påfyllning av renvatten
- Bekväm och enkel tömning av smutsvatten
- Quick-start för enkelt handhavande
Enkel att handha tack vare två stora tryckknappar
- Inget behov att böja sig ner, kan slås av/på med foten
- Snabb 1-stegs metod: Kombinerad spray och uppsugning i ett svep
- 2-stegs metod: Spraya textilytan och låt verka - sug därefter torrt
Stora bakhjul och flexibla roterbara styrhjul
- Enkel manövrering även på ojämna ytor
- Väldigt flexibel användning
Vikbar krok för sladden
- För säker förvaring av sladd
- Praktisk och skyddar kabeln
- Maskinen är enkel och smidig att transportera och förvara.
Stor öppning för renvattnet
- Bekväm, säker och snabb påfyllning av renvatten
- Tydlig indikation på max fyllnadsnivå
- Inget spill när man förflyttar maskinen
Integrerad förvaring för handmunstycket
- Tack vare fästet är handmunstycket alltid tillgängligt
- Säker förvaring även under transport
Specifikationer
Tekniska data
|Max. ytkapacitet (m²/h)
|12 - 18
|Luftflöde (l/s)
|71
|Vakuum (mbar/kPa)
|270 / 27
|Sprayvolym (l/min)
|1
|Spraytryck (bar)
|1
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|8 / 7
|Turbineffekt (W)
|1200
|Pumpkapacitet (W)
|40
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|71
|Kabellängd (m)
|7,5
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|8,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|11,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|524 x 332 x 442
Följande ingår
- Kort möbelmunstycke med handtag
- Spray- och sugslang: 2.5 m
- Kabelkrok
- Avtagbar 2-i-1 behållare
Standardutrustning
- Integrerad tillbehörsförvaring för möbel- och fogmunstycke
- Integrerad tillbehörsförvaring för golvmunstycke
- Munstycksdel: Möbelmunstycke, Orange
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Användningsområden
- För intensiv djuprengöring av textila ytor och möbler
- För punktinsatser och fläckborttagning på textila ytor
- För rengöring av alla textila ytor - inklusive bilindredning
- För djuprengöring av textila fibrer
- För punktinsatser i områden med höga krav på hygien