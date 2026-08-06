Tack vare sin utmärkta sugförmåga ger den professionella Puzzi 8/1 Adv från Kärcher ett mycket gott och hygieniskt rengöringsresultat, samtidigt som textilytor snabbt blir klara för användning igen. Maskinen sprayar rengöringslösningen djupt ner i textilfibrerna och suger sedan upp den tillsammans med den upplösta smutsen – perfekt för rengöring av möbler, mattor och andra textilytor. Den robusta och kompakta konstruktionen ger lång livslängd och hög kostnadseffektivitet – idealisk för exempelvis städföretag, hotell- och restaurangbranschen eller för rengöring av fordonsinteriörer. Maskinens lock, möbelmunstycke och golvmunstycke är genomskinliga för att ge bättre insyn i det smutsiga vattnet. Ett inspektionsfönster i handtaget ger ytterligare kontrollmöjligheter. Puzzi 8/1 Adv har låg vikt och ett ergonomiskt bärhandtag som gör att den enkelt kan bäras med en hand. Stora knappar som kan manövreras med hand eller fot ökar användarvänligheten ytterligare.