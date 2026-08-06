Textilvårdsmaskin Puzzi 8/1 C med golvmunstycke
Mattmunstycke och ett kort möbelmunstycke som standard är Puzzi 8/1 Adv en sprayextraktionsmaskin utformad för särskilt snabb och grundlig rengöring av textilmöbler och mattbelagda ytor.
Tack vare sin utmärkta sugförmåga ger den professionella Puzzi 8/1 Adv från Kärcher ett mycket gott och hygieniskt rengöringsresultat, samtidigt som textilytor snabbt blir klara för användning igen. Maskinen sprayar rengöringslösningen djupt ner i textilfibrerna och suger sedan upp den tillsammans med den upplösta smutsen – perfekt för rengöring av möbler, mattor och andra textilytor. Den robusta och kompakta konstruktionen ger lång livslängd och hög kostnadseffektivitet – idealisk för exempelvis städföretag, hotell- och restaurangbranschen eller för rengöring av fordonsinteriörer. Maskinens lock, möbelmunstycke och golvmunstycke är genomskinliga för att ge bättre insyn i det smutsiga vattnet. Ett inspektionsfönster i handtaget ger ytterligare kontrollmöjligheter. Puzzi 8/1 Adv har låg vikt och ett ergonomiskt bärhandtag som gör att den enkelt kan bäras med en hand. Stora knappar som kan manövreras med hand eller fot ökar användarvänligheten ytterligare.
Egenskaper och fördelar
Enastående rengöringskapacitetPerfekt djuprengöring av textil- och mattbelagda ytor Kort torktid tack vare hög uppsugningsförmåga innebär att ytorna snabbt kan användas igen Perfekt rengöringsresultat med synbar före/efter effekt
Ergonomisk design och extra kompakt handmunstyckeHandtag och knappar kan användas med endast en hand Praktisk klack ger möjlighet till att jobba i olika arbetsställningar Rött spraymunstycke ger ett perfekt spridningsresultat
Omfattande utbud av textilrengöringstillbehörFlexibel suglist för maximal sugförmåga och utmärkt torkresultat 240mm brett golvmunstycke med integrerad spray/sugrör Ergonomiskt två-handsgrepp för extra komfort vid användning
Låg vikt och kompakt, robust design
- Bekväm att flytta, även med en hand, uppför trappor och liknande
- Designad för längre användning utan att trötta ut användaren
- Lång livstid på motorer ger hög effektivitet
Avtagbar smart 2-i-1 behållare
- Enkel och snabb påfyllning av renvatten
- Bekväm och enkel tömning av smutsvatten
- Quick-start för enkelt handhavande
Enkel att handha tack vare två stora tryckknappar
- Inget behov att böja sig ner, kan slås av/på med foten
- Snabb 1-stegs metod: Kombinerad spray och uppsugning i ett svep
- 2-stegs metod: Spraya textilytan och låt verka - sug därefter torrt
Stora bakhjul och flexibla roterbara styrhjul
- Enkel manövrering även på ojämna ytor
- Väldigt flexibel användning
Vikbar krok för sladden
- För säker förvaring av sladd
- Praktisk och skyddar kabeln
- Maskinen är enkel och smidig att transportera och förvara.
Stor öppning för renvattnet
- Bekväm, säker och snabb påfyllning av renvatten
- Tydlig indikation på max fyllnadsnivå
- Inget spill när man förflyttar maskinen
Integrerad förvaring för möbelmunstycke och mattmunstycke
- Tack vare fästet är handmunstycket alltid tillgängligt
- Integrerad hållare för sugslang och golvmunstycke i bärhandtaget
Specifikationer
Tekniska data
|Max. ytkapacitet (m²/h)
|12 - 18
|Luftflöde (l/s)
|71
|Vakuum (mbar/kPa)
|270 / 27
|Sprayvolym (l/min)
|1
|Spraytryck (bar)
|1
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|8 / 7
|Turbineffekt (W)
|1200
|Pumpkapacitet (W)
|40
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Kabellängd (m)
|7,5
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|8,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|14
|Mått (L × B × H) (mm)
|524 x 332 x 442
Följande ingår
- Kort möbelmunstycke med handtag
- Spray- och sugslang: 2.5 m
- Kabelkrok
- Golvmunstycke: 240 mm
- Spraypistol
- D-handtag för spray-/sugrör
- Avtagbar 2-i-1 behållare
- Ångsugslang: 1 Del(ar)
Standardutrustning
- Integrerad tillbehörsförvaring för möbel- och fogmunstycke
- Integrerad tillbehörsförvaring för golvmunstycke
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Användningsområden
- För intensiv djuprengöring av textila ytor och möbler
- För periodisk rengöring och punktvis fläckrengöring av mattor
- För rengöring av alla textila ytor - inklusive bilindredning
- För djuprengöring av textila fibrer
- För djup punktrengöring av mindre textila golvytor
- För rengöring av möbler och textilytor i hygienkänsliga miljöer
- För djuprengöring av mattor och textila golv