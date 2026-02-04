Adapter M
Adapter för att koppla ihop äldre spolhandtag (spolhandtag M, 96, 97) med nya spolrör. Passar Kärchers konsumenthögtryckstvättar tillverkade innan 2010.
Även för äldre modeller (upp till 2010 års konstruktion) erbjuder Kärcher en lösning: Med adapter M kan aktuella tillbehör anslutas till pistol M, 96 och 97.
Egenskaper och fördelar
Adapter för äldre spolhandtag tillverkade före 2010
- Mellanstycke för spolhandtag och spolrör.
Ny design
- Enkel att använda
Inbyggd förstärkning
- För bekvämt och stabilt arbete med högtryckstvättar.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|105 x 42 x 42
Adapter M Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.