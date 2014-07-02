Anslutningsklar, vakuumbeständig spiralslang (3/4"), 0,5 m, för allmän användning. Lämplig för anslutning till insugssidan på högtryckspumpar för hushållsanvändning. Sugslang med anslutningsgänga på 1" (33,3 mm) i båda ändarna. Mycket flexibel för betydande ljuddämpning i fasta installationer. Obs! Sugslangen får inte användas som tryckslang!