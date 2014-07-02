Anslutningsslang för rörledningar
Vakuumtålig anslutning av pumpen till rörledningar. Vid anslutning av pumpen måste man följa gällande vattenföreskrifter. ¾”-slang med 1”-anslutningsgänga på båda ändar.
Anslutningsklar, vakuumbeständig spiralslang (3/4"), 0,5 m, för allmän användning. Lämplig för anslutning till insugssidan på högtryckspumpar för hushållsanvändning. Sugslang med anslutningsgänga på 1" (33,3 mm) i båda ändarna. Mycket flexibel för betydande ljuddämpning i fasta installationer. Obs! Sugslangen får inte användas som tryckslang!
Egenskaper och fördelar
Vakuumtät anslutning av pumpen till brunnen och rörledningarna
- När en hushållsmatarpump för servicevatten ansluts kan denna slang användas som flexibel anslutning på insugssidan för att upprätta en anslutning mellan pumpens rörsystem som inte förmedlar oljud.
Specifikationer
Tekniska data
|Längd (m)
|0,6
|Diameter
|3/4″
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|600 x 50 x 50
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Pumpar vatten från exempelvis cisterner, vattentank, vattendrag etc