Anslutningsslang för rörledningar

Vakuumtålig anslutning av pumpen till rörledningar. Vid anslutning av pumpen måste man följa gällande vattenföreskrifter. ¾”-slang med 1”-anslutningsgänga på båda ändar.

Anslutningsklar, vakuumbeständig spiralslang (3/4"), 0,5 m, för allmän användning. Lämplig för anslutning till insugssidan på högtryckspumpar för hushållsanvändning. Sugslang med anslutningsgänga på 1" (33,3 mm) i båda ändarna. Mycket flexibel för betydande ljuddämpning i fasta installationer. Obs! Sugslangen får inte användas som tryckslang!

Egenskaper och fördelar
Vakuumtät anslutning av pumpen till brunnen och rörledningarna
  • När en hushållsmatarpump för servicevatten ansluts kan denna slang användas som flexibel anslutning på insugssidan för att upprätta en anslutning mellan pumpens rörsystem som inte förmedlar oljud.
Specifikationer

Tekniska data

Längd (m) 0,6
Diameter 3/4″
Färg Svart
Vikt (kg) 0,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,2
Mått (L × B × H) (mm) 600 x 50 x 50
Användningsområden
  • Pumpar vatten från exempelvis cisterner, vattentank, vattendrag etc