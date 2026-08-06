En perfekt gräsmatta kräver ett perfekt snitt. Och det är endast möjligt med rätt blad. Gräsklipparbladet till den batteridrivna gräsklipparen LMO 18-33 med sin klippbredd på 33 centimeter ger önskad klipphöjd även i ogenomträngliga områden i trädgården. Eftersom det högvärdiga stålbladet har slipats optimalt så att grässtråna inte klipps ojämnt eller ojämnheter kvarstår. Den batteridrivna gräsklipparen ger ett tillförlitligt och perfekt klippresultat. Om gräsklipparens blad behöver bytas ut, är allt som behövs några handrörelser vid en enda skruv och du kan fortsätta: på ängen och gräsmattan, för att kunna andas in den unika doften av nyklippt gräs.