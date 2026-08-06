Blad till den batteridrivna gräsklippare
Några få handrörelser är allt som krävs för att installera gräsklipparbladet av högvärdigt stål på den batteridrivna gräsklipparen LMO 18-33. Med en klippbredd på 33 cm ger den ett snyggt klippresultat.
En perfekt gräsmatta kräver ett perfekt snitt. Och det är endast möjligt med rätt blad. Gräsklipparbladet till den batteridrivna gräsklipparen LMO 18-33 med sin klippbredd på 33 centimeter ger önskad klipphöjd även i ogenomträngliga områden i trädgården. Eftersom det högvärdiga stålbladet har slipats optimalt så att grässtråna inte klipps ojämnt eller ojämnheter kvarstår. Den batteridrivna gräsklipparen ger ett tillförlitligt och perfekt klippresultat. Om gräsklipparens blad behöver bytas ut, är allt som behövs några handrörelser vid en enda skruv och du kan fortsätta: på ängen och gräsmattan, för att kunna andas in den unika doften av nyklippt gräs.
Egenskaper och fördelar
Extra vasst stålblad
- Användning av högkvalitativt stål garanterar ett prydligt klippresultat utan ojämnt klippta grässtrån.
Enkelt bladbyte
- Några få handrörelser vid bara en skruv är allt som behövs för att byta bladet.
Effektiv form
- Tack vare bladets smarta form landar gräsklippet i uppsamlaren helt utan rester.
Perfekt matchade tillbehör
- Gräsklipparens blad är perfekt för den batteridrivna gräsklipparen LMO 18-33 Batteri.
Specifikationer
Tekniska data
|Skärbredd (cm)
|33
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|330 x 55 x 11
Kompatibla maskiner
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Gräsmatta