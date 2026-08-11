Borstvalssetet med fyra valsar till terasstvätten PCL 6 är särskilt utformat för grundlig och jämn rengöring av släta stenplattor utomhus. Ytlig smuts som grön påväxt eller mossa kan enkelt och smidigt tas bort. Stenborsten är framtagen för släta stenunderlag, så som skiffer, klinker eller släta betongplattor (ej dansk sjösten eller asfalt). Blötlägg ytan rikligt innan bearbetning. Applicera rengöringsmedel med en jämn spridning så att hela underlaget täcks. Om rengöringsmedlet hinner torka så komplettera under bearbetningen. Vid bearbetning ska vattenmunstyckena på maskinen var påslagna för att ge borstarna möjlighet att rotera fritt på ytan.