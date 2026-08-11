Dammsugarfilter HEPA VC 5
Tack vare HEPA-hygienfiltret (EN 1822:1998) är dammsugarens utloppsluft renare än rumsluften. Byte varje år rekommenderas.
HEPA-hygienfiltret (EN 1822:1998) filtrerar tillförlitligt bort de minsta partiklarna, som pollen och allergiframkallande partiklar. Det är därför avgörande att dammsugarens utloppsluft är renare än luften i rummet där du arbetar. Vi rekommenderar filterbyte en gång om året.
Egenskaper och fördelar
Passar Kärchers teleskopdammsugare VC 5
Filtrerar tillförlitligt bort de minsta smutspartiklarna, som pollen och andra allergiframkallande partiklar
Dammsugarens utloppsluft renare än rumsluften
Filtret bör bytas en gång om året
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|1
|Färg
|Svart
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|85 x 75 x 46
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Användningsområden
- Torr smuts