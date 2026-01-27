Håll din T-Racer i toppskick! Med dessa högkvalitativa reservmunstycken blir det snabbt och enkelt att byta ut munstyckena på terrasstvättarna T7 Plus, T5 och T 450. Setet är komplett och innehåller tre par munstycken som är perfekt anpassade för olika prestandaklasser av högtryckstvättar, så du alltid får bästa resultat. Du får också två praktiska hållare för att säkra dem. Till modellerna T7 Plus eller T 450 får du dessutom det smarta kraftmunstycket som enkelt tar hand om hörn och kanter samt ett sköljmunstycke för att snabbt och smidigt skölja av den rengjorda ytan efteråt!