Terrasstvätt T5
T-Racer T5 terasstvätt möjliggör stänkfri rengöring av stora ytor. Steglös tryckjustering för hårda och känsliga ytor. Handtag för vertikal rengöring.
Terrasstvätten T5 har en tvåstrålig rotorarm som kan avlägsna smuts över stora ytor, vilket ger snabb och effektiv rengöring av stora utomhusområden. Terrasstvätten kan justeras så att munstycket positioneras på ett idealiskt avstånd från ytan, beroende på materialet, vilket gör den mycket praktisk att använda. Detta innebär att hårda ytor, såsom sten och betong, kan rengöras lika effektivt som ömtåligare ytor, såsom trä. Kåpan skyddar pålitligt användaren och omgivningen från stänkande vatten och "svävareffekten" gör manövreringen enklare än någonsin. Ta enkelt bort förlängningsrören och använd handtagen för bekväm användning vid rengöring av vertikala ytor såsom väggar och fasader. T5 terrasstvätt passar till alla högtryckstvättar i klasserna K4 – K7 i Home & Garden-sortimentet.
Egenskaper och fördelar
Två roterande platta spolmunstyckenUtmärkt ytkapacitet – idealisk för rengöring av stora ytor.
StänkskyddStänkfri rengöring.
Justerbar höjdGenom att ställa in munstyckets avstånd kan du rengöra en rad olika ytor. Rengöring av känsliga och icke känsliga ytor såsom trä och sten.
Vikbart transporthandtag
- Bekväm rengöring av vertikala ytor.
Svävareffekt
- Terrasstvätten svävar över golvet vilket säkerställer enkel rengöring.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|1,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|2,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|708 x 280 x 995
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
- K3 FJ
- K3 FJ Home
- K3 Horizontal
- K3 Power Control Car & Home
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Classic
- K4 Power Control Flex
- K4 Power Control Flex Home
- K4 Power Control Home
- K4 Power Control Home Flex Wood
- K4 Premium Power Control Flex
- K4 Premium Power Control Home Wood
- K5 Basic
Tidigare års produkter
- K 2 Basic
- K 2 Car & Home T50
- K 2 Full Control
- K 2 Premium Car & Home *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium House *EU
- K 2.100
- K 2.14 PLUS T50 *EU
- K 2.14 plus
- K 2.15 Plus
- K 2.20 M
- K 2.325
- K 2.400
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control Car & Home
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Premium Full Control Home
- K 4 Classic *EU
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Home Wood
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5.55 M & T 200
- K 5.68 MD plus
- K 5.700
Användningsområden
- Ytor runt hemmet och i trädgården
- Terrass
- Garagedörrar
- Mindre fasader
- Entréer och uppfarter
- Trädgårds- och stenmurar
- Gång- och cykelbanor
