Terrasstvätten T5 har en tvåstrålig rotorarm som kan avlägsna smuts över stora ytor, vilket ger snabb och effektiv rengöring av stora utomhusområden. Terrasstvätten kan justeras så att munstycket positioneras på ett idealiskt avstånd från ytan, beroende på materialet, vilket gör den mycket praktisk att använda. Detta innebär att hårda ytor, såsom sten och betong, kan rengöras lika effektivt som ömtåligare ytor, såsom trä. Kåpan skyddar pålitligt användaren och omgivningen från stänkande vatten och "svävareffekten" gör manövreringen enklare än någonsin. Ta enkelt bort förlängningsrören och använd handtagen för bekväm användning vid rengöring av vertikala ytor såsom väggar och fasader. T5 terrasstvätt passar till alla högtryckstvättar i klasserna K4 – K7 i Home & Garden-sortimentet.