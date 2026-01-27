Terrasstvätt T5

T-Racer T5 terasstvätt möjliggör stänkfri rengöring av stora ytor. Steglös tryckjustering för hårda och känsliga ytor. Handtag för vertikal rengöring.

Terrasstvätten T5 har en tvåstrålig rotorarm som kan avlägsna smuts över stora ytor, vilket ger snabb och effektiv rengöring av stora utomhusområden. Terrasstvätten kan justeras så att munstycket positioneras på ett idealiskt avstånd från ytan, beroende på materialet, vilket gör den mycket praktisk att använda. Detta innebär att hårda ytor, såsom sten och betong, kan rengöras lika effektivt som ömtåligare ytor, såsom trä. Kåpan skyddar pålitligt användaren och omgivningen från stänkande vatten och "svävareffekten" gör manövreringen enklare än någonsin. Ta enkelt bort förlängningsrören och använd handtagen för bekväm användning vid rengöring av vertikala ytor såsom väggar och fasader. T5 terrasstvätt passar till alla högtryckstvättar i klasserna K4 – K7 i Home & Garden-sortimentet.

Egenskaper och fördelar
Terrasstvätt T5: Två roterande platta spolmunstycken
Två roterande platta spolmunstycken
Utmärkt ytkapacitet – idealisk för rengöring av stora ytor.
Terrasstvätt T5: Stänkskydd
Stänkskydd
Stänkfri rengöring.
Terrasstvätt T5: Justerbar höjd
Justerbar höjd
Genom att ställa in munstyckets avstånd kan du rengöra en rad olika ytor. Rengöring av känsliga och icke känsliga ytor såsom trä och sten.
Vikbart transporthandtag
  • Bekväm rengöring av vertikala ytor.
Svävareffekt
  • Terrasstvätten svävar över golvet vilket säkerställer enkel rengöring.
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 1,4
Vikt inkl. förpackning (kg) 2,4
Mått (L × B × H) (mm) 708 x 280 x 995
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
  • Ytor runt hemmet och i trädgården
  • Terrass
  • Garagedörrar
  • Mindre fasader
  • Entréer och uppfarter
  • Trädgårds- och stenmurar
  • Gång- och cykelbanor
Tillbehör
Terrasstvätt T5 Sök reservdelar

Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.