Filter HEPA 13 DS 5.800/6.800"
Högeffektivt filter som tillförlitligt filtrerar bort 99,95 % av alla partiklar som är större än 0,3 µm. Med avancerad tätning för skydd mot pollen, mögelsporer, bakterier och kvalsteravföring. *(EN: 1822:1998)
HEPA-filtret filtrerar tillförlitligt bort 99,95 % av alla partiklar som är större än 0,3 µm. Det specialutvecklade, högpresterande filtret har en mycket avancerad tätning som skyddar mot pollen, mögelsporer, bakterier och kvalsteravföring.
Egenskaper och fördelar
Passar Kärcher DS dammsugare med vattenfilter
Tillförlitlig filtrering av allergena pollen, mögelsporer, bakterier och exkrementer från dammkvalster
Snabbt och lätt byte
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|1
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|165 x 111 x 55