Filterpåsar i fleece till VC 2, 5 st

Filterpåse i fleece med praktiskt låssystem för lätt och hygienisk ta bort påsen utan att komma i kontakt med smutsen. Passar till Kärcher dammsugare VC 2

Filterpåse i fleece med praktiskt låssystem för lätt och hygienisk ta bort påsen utan att komma i kontakt med smutsen. Passar till Kärcher dammsugare VC 2

Egenskaper och fördelar
Fleecefilterpåse med praktiskt låssystem
  • För hygienisk borttagning av filterpåse utan att komma kontakt med smutsen
Hög kapacitet
Specifikationer

Tekniska data

Antal (Del(ar)) 5
Färg Vit
Vikt (kg) 0,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,3
Mått (L × B × H) (mm) 350 x 160 x 33
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
  • Torr smuts