Filterpåsar i fleece till VC 2, 5 st
Filterpåse i fleece med praktiskt låssystem för lätt och hygienisk ta bort påsen utan att komma i kontakt med smutsen. Passar till Kärcher dammsugare VC 2
Filterpåse i fleece med praktiskt låssystem för lätt och hygienisk ta bort påsen utan att komma i kontakt med smutsen. Passar till Kärcher dammsugare VC 2
Egenskaper och fördelar
Fleecefilterpåse med praktiskt låssystem
- För hygienisk borttagning av filterpåse utan att komma kontakt med smutsen
Hög kapacitet
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|5
|Färg
|Vit
|Vikt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|350 x 160 x 33
Användningsområden
- Torr smuts