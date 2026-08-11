HEPA-filterlåda H13

HEPA-filterlåda H13 (papper/plast) som tillval för användning i stället för filterlådan av standardtyp. Ökar filterkapaciteten och förbättrar fläktluften.

Vårt HEPA 13-Filter behåller små partiklar i intervallet några mikrometer tack vare sin imponerande separationsgrad på 99,95 procent. Aerosoler, virus och bakterier absorberas nästan helt på grund av den höga filterkapaciteten och släpps inte tillbaka ut i omgivningsluften. Certifierat enligt teststandard DIN EN 1822:2019 följer HEPA 13-filtret även de höga säkerhetsstandarderna i hygieniskt känsliga områden.

Specifikationer

Tekniska data

Mängd (Del(ar)) 1
Färg Svart
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 165 x 72 x 55