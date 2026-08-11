Vårt HEPA 13-Filter behåller små partiklar i intervallet några mikrometer tack vare sin imponerande separationsgrad på 99,95 procent. Aerosoler, virus och bakterier absorberas nästan helt på grund av den höga filterkapaciteten och släpps inte tillbaka ut i omgivningsluften. Certifierat enligt teststandard DIN EN 1822:2019 följer HEPA 13-filtret även de höga säkerhetsstandarderna i hygieniskt känsliga områden.