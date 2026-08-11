HEPA-filterlåda H13
HEPA-filterlåda H13 (papper/plast) som tillval för användning i stället för filterlådan av standardtyp. Ökar filterkapaciteten och förbättrar fläktluften.
Vårt HEPA 13-Filter behåller små partiklar i intervallet några mikrometer tack vare sin imponerande separationsgrad på 99,95 procent. Aerosoler, virus och bakterier absorberas nästan helt på grund av den höga filterkapaciteten och släpps inte tillbaka ut i omgivningsluften. Certifierat enligt teststandard DIN EN 1822:2019 följer HEPA 13-filtret även de höga säkerhetsstandarderna i hygieniskt känsliga områden.
Specifikationer
Tekniska data
|Mängd (Del(ar))
|1
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|165 x 72 x 55