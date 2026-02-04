HK 12 högtrycksslangsats + spolhandtag

12 meters uppgraderingssats för högtryckstvättar från Kärcher tillverkade sedan 1992. Inklusive spolhandtag för högtryck och Quick Connect-adapter. Ej kompatibel med modeller med slangvinda.

Tillbehörssatsen innehåller förutom en 12 m lång tryckslang också ett ergonomiskt spolhandtag för högtryck och en Quick Connect-adapter för K 2 till K 7. Uppgraderingssatsen är kompatibel med alla Consumer-högtryckstvättar från Kärcher tillverkade sedan 1992 (ej maskiner med slangvinda).

Egenskaper och fördelar
Adapter
  • Lätt att separera tryckslangen från spolhandtaget och enheten.
  • Högtrycksslangen är lätt att hantera, kan snabbt klickas i och ur maskinen och spolhandtaget.
Högtrycksslang
  • Med Quick Connect-adaptrar för snabb anslutning.
Högtrycksspolhandtag
  • För ergonomiskt arbete.
Specifikationer

Tekniska data

Temperatur (°C) Max. 60
Max. tryck (bar) 180
Längd (m) 12
Färg Svart
Vikt (kg) 1,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,8
Mått (L × B × H) (mm) 551 x 250 x 250
Tillbehör
HK 12 högtrycksslangsats + spolhandtag Sök reservdelar

Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.