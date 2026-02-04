HK 12 högtrycksslangsats + spolhandtag
12 meters uppgraderingssats för högtryckstvättar från Kärcher tillverkade sedan 1992. Inklusive spolhandtag för högtryck och Quick Connect-adapter. Ej kompatibel med modeller med slangvinda.
Tillbehörssatsen innehåller förutom en 12 m lång tryckslang också ett ergonomiskt spolhandtag för högtryck och en Quick Connect-adapter för K 2 till K 7. Uppgraderingssatsen är kompatibel med alla Consumer-högtryckstvättar från Kärcher tillverkade sedan 1992 (ej maskiner med slangvinda).
Egenskaper och fördelar
Adapter
- Lätt att separera tryckslangen från spolhandtaget och enheten.
- Högtrycksslangen är lätt att hantera, kan snabbt klickas i och ur maskinen och spolhandtaget.
Högtrycksslang
- Med Quick Connect-adaptrar för snabb anslutning.
Högtrycksspolhandtag
- För ergonomiskt arbete.
Specifikationer
Tekniska data
|Temperatur (°C)
|Max. 60
|Max. tryck (bar)
|180
|Längd (m)
|12
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|1,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|551 x 250 x 250
Kompatibla maskiner
Tidigare års produkter
