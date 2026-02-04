Tillbehörssatsen innehåller förutom en 12 m lång tryckslang också ett ergonomiskt spolhandtag för högtryck och en Quick Connect-adapter för K 2 till K 7. Uppgraderingssatsen är kompatibel med alla Consumer-högtryckstvättar från Kärcher tillverkade sedan 1992 (ej maskiner med slangvinda).