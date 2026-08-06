Kedja 35 cm
Säkerställer högsta kvalitetssnitt varje gång: CNS 36-35 kedja på sin 35 cm långa stång. Bytet är enkelt tack vare det verktygslösa kedjespänningssystemet.
Att montera kedjan på dess 35 cm långa stång är snabbt och enkelt tack vare det verktygslösa kedjespännsystemet. Det uppnår optimal skärprestanda varje gång och är mycket hållbar och mångsidig. Det låga vibrationsvärdet för kickbakc-kedjan är också imponerande.
Egenskaper och fördelar
Högkvalitativ kedja
- Uppnå alltid högkvalitativa skär med Kärchers motorsågar.
Kedjan kan bytas utan verktyg
- Att byta kedja är enkelt.
Låg kickback-effekt
- Låg kickback och hög prestanda på samma gång.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Silver
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|480 x 35 x 5
Användningsområden
- Fällning av mindre träd
- Grenar
- Ved