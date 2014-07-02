Mikrofiberdukar set för badrum
2 mikrodukar, 1 torkduk (för att ta bort vattenrester), 1 poleringsduk (för borttagning av exempelvis ränder).
Mikrofiberset innehållande två extra mjuka golvdukar av mikrofiber för ångtvättning i badrum. Extra grov mikrofiberduk för borttagning av avlagringar och tvålrester. Extra polerduk av mikrofiber för speglar och andra släta ytor.
Egenskaper och fördelar
Grov mikrofiberduk till handmunstycke, med grova och mjuka mikrofibrer
- Grova fibrer för optimal borttagning av avlagringar.
- Dukens mjuka mikrofibrer absorberar smutsen optimalt.
Högkvalitativa
- Kan tvättas i maskin 60°C
Polerduk i mikrofiber av hög kvalitet
- Polerar utan att lämna ränder, mycket hög vattenabsorption.
Mjuk golvduk i högkvalitativ mikrofiber
- Optimal smutslossning, hög smutsupptagning, mikrofiber garanterar ett gott rengöringsresultat på alla hårda ytor.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Vit
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|400 x 110 x 6
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Duschkabin/badkar
- Speglar
- Handfat
- Beslag
- Hårda golv