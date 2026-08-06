En multifunktionsenhet för alla användningsområden: 3-i-1 Multi Jet från Kärcher kombinerar en steglöst justerbar platt högtrycksstråle, ett roterande munstycke och en rengöringsmedelsstråle i ett spolrör. Den önskade strålen väljs genom att vrida på spolröret. Trycket ställs in smidigt med knapparna på spolhandtaget G 180 Q Full Control Plus. Passar till Consumer-högtryckstvättarna K 7 Full Control Plus och K 7 Premium Full Control Plus från 2017.