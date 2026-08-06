MJ 180 Multi Jet 3-i-1 Multijet Full Control

Kärchers 3-i-1 Multi Jet-spolrör är kompatibelt med högtryckstvättarna K 7 Full Control Plus och K 7 Premium Full Control Plus (från 2017) med spolhandtaget G 180 Q Full Control Plus.

En multifunktionsenhet för alla användningsområden: 3-i-1 Multi Jet från Kärcher kombinerar en steglöst justerbar platt högtrycksstråle, ett roterande munstycke och en rengöringsmedelsstråle i ett spolrör. Den önskade strålen väljs genom att vrida på spolröret. Trycket ställs in smidigt med knapparna på spolhandtaget G 180 Q Full Control Plus. Passar till Consumer-högtryckstvättarna K 7 Full Control Plus och K 7 Premium Full Control Plus från 2017.

Egenskaper och fördelar
Full kontroll i båda händerna
  • För enkelt val av lämplig trycknivå för det valda objektet som ska rengöras.
Inget krångligt byte av spolrör
  • Vrid bara på spolröret för att välja rätt stråle.
Tre stråltyper med ett spolrör
  • Stråle för rengöringsmedel, roterande munstycke och steglöst justerbar platt högtrycksstråle – för flexibelt arbete.
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 0,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,6
Mått (L × B × H) (mm) 445 x 63 x 63

För äldre spolhandtag tillverkade före 2010 (spolhandtag M, 96, 97) krävs adapter M (2.643-950)

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Användningsområden
  • Fordon
  • Motorcyklar och skotrar
  • Ytor runt hemmet och i trädgården
  • Trädgårds- och stenmurar
  • Trädgård/terrass/balkongmöbler
  • Staket