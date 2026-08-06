MJ 180 Multi Jet 3-i-1 Multijet Full Control
Kärchers 3-i-1 Multi Jet-spolrör är kompatibelt med högtryckstvättarna K 7 Full Control Plus och K 7 Premium Full Control Plus (från 2017) med spolhandtaget G 180 Q Full Control Plus.
En multifunktionsenhet för alla användningsområden: 3-i-1 Multi Jet från Kärcher kombinerar en steglöst justerbar platt högtrycksstråle, ett roterande munstycke och en rengöringsmedelsstråle i ett spolrör. Den önskade strålen väljs genom att vrida på spolröret. Trycket ställs in smidigt med knapparna på spolhandtaget G 180 Q Full Control Plus. Passar till Consumer-högtryckstvättarna K 7 Full Control Plus och K 7 Premium Full Control Plus från 2017.
Egenskaper och fördelar
Full kontroll i båda händerna
- För enkelt val av lämplig trycknivå för det valda objektet som ska rengöras.
Inget krångligt byte av spolrör
- Vrid bara på spolröret för att välja rätt stråle.
Tre stråltyper med ett spolrör
- Stråle för rengöringsmedel, roterande munstycke och steglöst justerbar platt högtrycksstråle – för flexibelt arbete.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|445 x 63 x 63
För äldre spolhandtag tillverkade före 2010 (spolhandtag M, 96, 97) krävs adapter M (2.643-950)
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Användningsområden
- Fordon
- Motorcyklar och skotrar
- Ytor runt hemmet och i trädgården
- Trädgårds- och stenmurar
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- Staket