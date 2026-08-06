Munstycke för husdjur

Tvätta av ditt husdjur snabbt och enkelt med det koniska munstycket. Den monteras på den portala tvättens spolhandtag och ger en mild duschstråle.

Med sin mycket skonsamma och behagliga duschstråle är detta munstycke särskilt lämpat för attt tvätta av husdjur som t ex hundar, eller bara deras tassar. Perfekt efter promenader innan hunden hoppar tillbaka in i bilen eller in i huset. Munstycket ger en mjuk duschstråle (jämförbart med strömmen från en hushållskran) och är därför helt säker för användning på husdjur.

Egenskaper och fördelar
Munstycke för husdjur: Konad stråle
Konad stråle
Skonsam duschstråle
Munstycke för husdjur: Skonsam
Skonsam
För mjuk och skonsam rengöring av djur.
Munstycke för husdjur: Monteras på spolhandtaget
Monteras på spolhandtaget
Utbytbart munstycke
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Mått (L × B × H) (mm) 48 x 29 x 29
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
  • Husdjur/hundar