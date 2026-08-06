Med sin mycket skonsamma och behagliga duschstråle är detta munstycke särskilt lämpat för attt tvätta av husdjur som t ex hundar, eller bara deras tassar. Perfekt efter promenader innan hunden hoppar tillbaka in i bilen eller in i huset. Munstycket ger en mjuk duschstråle (jämförbart med strömmen från en hushållskran) och är därför helt säker för användning på husdjur.