Munstycke för husdjur
Tvätta av ditt husdjur snabbt och enkelt med det koniska munstycket. Den monteras på den portala tvättens spolhandtag och ger en mild duschstråle.
Med sin mycket skonsamma och behagliga duschstråle är detta munstycke särskilt lämpat för attt tvätta av husdjur som t ex hundar, eller bara deras tassar. Perfekt efter promenader innan hunden hoppar tillbaka in i bilen eller in i huset. Munstycket ger en mjuk duschstråle (jämförbart med strömmen från en hushållskran) och är därför helt säker för användning på husdjur.
Egenskaper och fördelar
Konad stråleSkonsam duschstråle
SkonsamFör mjuk och skonsam rengöring av djur.
Monteras på spolhandtagetUtbytbart munstycke
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Mått (L × B × H) (mm)
|48 x 29 x 29
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Husdjur/hundar