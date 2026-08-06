O-ringsats
Reservdel för säkerhetslock, powermunstycke, förlängning, ångslang, och strykjärnsanslutning.
Reservdelssats med O-ringar för byte av O-ringar till diverse ångtvättstillbehör. Inklusive säkerhetslås, precisionsmunstycke, förlängning, ångslang och järnkoppling. Praktisk reservdelssats för oavbruten användning.
Egenskaper och fördelar
O-ringar i gummi
- För byte av slitna eller förlorade tätningar till diverse ångtvättstillbehör
- För tätning mellan munstycken
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Mått (L × B × H) (mm)
|200 x 125 x 30