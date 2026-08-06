O-ringsats

Reservdel för säkerhetslock, powermunstycke, förlängning, ångslang, och strykjärnsanslutning.

Reservdelssats med O-ringar för byte av O-ringar till diverse ångtvättstillbehör. Inklusive säkerhetslås, precisionsmunstycke, förlängning, ångslang och järnkoppling. Praktisk reservdelssats för oavbruten användning.

Egenskaper och fördelar
O-ringar i gummi
  • För byte av slitna eller förlorade tätningar till diverse ångtvättstillbehör
  • För tätning mellan munstycken
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Mått (L × B × H) (mm) 200 x 125 x 30