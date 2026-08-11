En del hårt sittande smuts, som t.ex. beläggningar av pollen på trädgårdsmöbler eller intorkad smuts på blomkrukor, kan vara svår att tvätta bort. Här behövs en bra borste. Tvättborsten WB 24 har utformats speciellt för Kärchers portabla tvättar och ger utmärkta resultat för dessa användningsområden. Börja med att blötlägga ytan som ska rengöras med flatstrålen. Borsthuvudet kan vridas i steg om 90° och har extra långa borst som når alla områden. Skölj sedan bort den lossade smutsen med flatstrålen – klart! Du kan reglera vattenförbrukningen mycket effektivt och individuellt eftersom vattnet bara matas fram när du trycker in enhetens avtryckare. Samtidigt förlänger du batteritiden. Tack vare det beprövade Quick Connect-systemet kan du lossa kopplingen mellan tvättborsten och förlängningsröret med ena handen om du vill byta till ett annat tillbehör för den portabla tvätten. Tvättborsten WB 24 kan användas med Kärchers portabla tvättar (KHB 5 och efterföljande modeller), men inte med högtryckstvättarna i klass K2 till K7.