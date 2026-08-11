Roterbar borste med jetmunstycke
Den roterande tvättborsten WB 24 som passar till våra portabla tvättar kompletterar den inbyggda flatstrålen med en mekanisk rengöringseffekt som de extra långa borsten ger.
En del hårt sittande smuts, som t.ex. beläggningar av pollen på trädgårdsmöbler eller intorkad smuts på blomkrukor, kan vara svår att tvätta bort. Här behövs en bra borste. Tvättborsten WB 24 har utformats speciellt för Kärchers portabla tvättar och ger utmärkta resultat för dessa användningsområden. Börja med att blötlägga ytan som ska rengöras med flatstrålen. Borsthuvudet kan vridas i steg om 90° och har extra långa borst som når alla områden. Skölj sedan bort den lossade smutsen med flatstrålen – klart! Du kan reglera vattenförbrukningen mycket effektivt och individuellt eftersom vattnet bara matas fram när du trycker in enhetens avtryckare. Samtidigt förlänger du batteritiden. Tack vare det beprövade Quick Connect-systemet kan du lossa kopplingen mellan tvättborsten och förlängningsröret med ena handen om du vill byta till ett annat tillbehör för den portabla tvätten. Tvättborsten WB 24 kan användas med Kärchers portabla tvättar (KHB 5 och efterföljande modeller), men inte med högtryckstvättarna i klass K2 till K7.
Egenskaper och fördelar
Inbyggd flatstråle
- För effektiv vattenförbrukning och längre batteritid.
Extra långa, stabila borst
- Smutsavlagringarna avlägsnas grundligt även på svåråtkomliga ställen.
Borsthuvudet kan vridas i steg om 90°
- Borsthuvudet flyttas enkelt för mer ergonomiskt arbete och utmärkta resultat.
Quick Connect-adapter
- Enkla tillbehörsbyten tack vare det beprövade Quick Connect-systemet.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|198 x 79 x 107
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Motorcyklar och skotrar
- Cyklar
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- Trädgårdsleksaker