SH 5 sugslang till KHB 5
Flexibel, 5 meter lång sugslang för Kärchers portabla tvättar som kan suga vatten från alternativa källor som t.ex. vattentunnor eller vattenbehållare.
Den fem meter långa sugslangen gör det möjligt att suga upp vatten från alternativa källor som t.ex. vattentunnor eller vattenbehållare. Slangen är extremt flexibel och därmed perfekt för Kärchers portabla tvättar.
Egenskaper och fördelar
Enkel uppsugning
- Suger snabbt upp vatten från alternativa källor. Alternativ vattenförsörjning för den portabla, sladdlösa tvätten.
Mobil
- Behöver ingen vattenanslutning: den portabla, sladdlösa tvätten är lämplig för mobil användning.
Flexibel och enkel att hantera
- Den flexibla slangen är enkel att ansluta och förvara.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Vit
|Vikt (kg)
|0,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,7
|Mått (L × B × H) (mm)
|250 x 250 x 60
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Pumpar vatten från exempelvis cisterner, vattentank, vattendrag etc
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