Skrubb-borste

Den eldrivna borsten är det perfekta komplementet till den batteridrivna mellantryckstvätten KHB och lågtryckstvätten OC 6-18.

Den eldrivna borsten PS 20 passar till den batteridrivna mellantryckstvätten KHB och lågtryckstvätten OC 6-18. Borsten har två inbyggda munstycken, ett stänkskydd med borst och kan roteras 90 grader. Detta gör det enklare att komma åt svåråtkomliga ytor. Kan användas med Kärchers portabla mellantryckstvättar (KHB 5 och efterföljande modeller) samt lågtryckstvätten OC 6-18.

Egenskaper och fördelar
Två inbyggda munstycken
  • Mer effektiv rengöring av ytor jämfört med det enkla spolröret.
Kompakt design
  • Perfekt för rengöring av svåråtkomliga ytor.
Två förlängningsrör
  • Beroende på användningsområde kan den bärbara PS 20 användas med eller utan förlängning.
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 0,7
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,1
Mått (L × B × H) (mm) 729 x 198 x 768
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
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Användningsområden
  • Terrass
  • Balkong
  • Trappor
  • Gång- och cykelbanor
  • Trädgård/terrass/balkongmöbler
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