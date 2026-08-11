Den eldrivna borsten PS 20 passar till den batteridrivna mellantryckstvätten KHB och lågtryckstvätten OC 6-18. Borsten har två inbyggda munstycken, ett stänkskydd med borst och kan roteras 90 grader. Detta gör det enklare att komma åt svåråtkomliga ytor. Kan användas med Kärchers portabla mellantryckstvättar (KHB 5 och efterföljande modeller) samt lågtryckstvätten OC 6-18.