Skrubb-borste
Den eldrivna borsten är det perfekta komplementet till den batteridrivna mellantryckstvätten KHB och lågtryckstvätten OC 6-18.
Den eldrivna borsten PS 20 passar till den batteridrivna mellantryckstvätten KHB och lågtryckstvätten OC 6-18. Borsten har två inbyggda munstycken, ett stänkskydd med borst och kan roteras 90 grader. Detta gör det enklare att komma åt svåråtkomliga ytor. Kan användas med Kärchers portabla mellantryckstvättar (KHB 5 och efterföljande modeller) samt lågtryckstvätten OC 6-18.
Egenskaper och fördelar
Två inbyggda munstycken
- Mer effektiv rengöring av ytor jämfört med det enkla spolröret.
Kompakt design
- Perfekt för rengöring av svåråtkomliga ytor.
Två förlängningsrör
- Beroende på användningsområde kan den bärbara PS 20 användas med eller utan förlängning.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|729 x 198 x 768
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Terrass
- Balkong
- Trappor
- Gång- och cykelbanor
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
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