Skrubbborste OC 3
Den mångsidiga skrubborsten för mobil rengöring avlägsnar envis smuts snabbt och grundligt. Monteras enkelt på OC 3 lågtryckstvätt spolhandtag för att få effektiv rengöring.
Skrubborsten är perfekt för att snabbt och grundligt lossa och skölja bort hårt sittande smuts, till exempel klibbig pollenbeläggning på trädgårdsmöbler eller intorkad smuts. Dess kombination av en stråle och borst ger en särskilt kraftfull rengöringseffekt, även vid snabb rengöring. Användningsområden inkluderar till exempel trädgårdsmöbler, cyklar och annan utomhusutrustning. Borsten monteras direkt på spolhandtaget. Med sin halkskyddsprofil och ergonomiska form ligger borsten bekvämt i handen för att ge säkert arbete som inte tröttar ut. Eftersom vatten endast används när avtryckaren på enheten trycks in, kan vattenförbrukningen styras mycket effektivt och individuellt. På så sätt förlängs också batteritiden. Skurborsten är kompatibel med alla portabla OC 3-tvättar.
Egenskaper och fördelar
Stabila borst och effektiv tryckstråleKraftfull och grundlig borttagning även av smuts som sitter hårt. Smutsen löses upp och sköljs bort direkt.
Ergonomisk form med halkskyddande profilBekväm och greppvänlig för säkert arbete som inte gör dig trött. Låg vikt gör arbetet bekvämt.
Kan monteras på spolhandtagetEnhandsmanövrering för större flexibilitet.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|169 x 53 x 21
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Användningsområden
- Cyklar
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- Skor/vandringsskor
- Barnvagnar/buggies
- Barnleksaker/Bobbycar®/löparhjul
- Tält/campingutrustning
- Blomsterbäddar