Skrubborsten är perfekt för att snabbt och grundligt lossa och skölja bort hårt sittande smuts, till exempel klibbig pollenbeläggning på trädgårdsmöbler eller intorkad smuts. Dess kombination av en stråle och borst ger en särskilt kraftfull rengöringseffekt, även vid snabb rengöring. Användningsområden inkluderar till exempel trädgårdsmöbler, cyklar och annan utomhusutrustning. Borsten monteras direkt på spolhandtaget. Med sin halkskyddsprofil och ergonomiska form ligger borsten bekvämt i handen för att ge säkert arbete som inte tröttar ut. Eftersom vatten endast används när avtryckaren på enheten trycks in, kan vattenförbrukningen styras mycket effektivt och individuellt. På så sätt förlängs också batteritiden. Skurborsten är kompatibel med alla portabla OC 3-tvättar.