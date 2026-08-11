Skrubbborste OC 3

Den mångsidiga skrubborsten för mobil rengöring avlägsnar envis smuts snabbt och grundligt. Monteras enkelt på OC 3 lågtryckstvätt spolhandtag för att få effektiv rengöring.

Skrubborsten är perfekt för att snabbt och grundligt lossa och skölja bort hårt sittande smuts, till exempel klibbig pollenbeläggning på trädgårdsmöbler eller intorkad smuts. Dess kombination av en stråle och borst ger en särskilt kraftfull rengöringseffekt, även vid snabb rengöring. Användningsområden inkluderar till exempel trädgårdsmöbler, cyklar och annan utomhusutrustning. Borsten monteras direkt på spolhandtaget. Med sin halkskyddsprofil och ergonomiska form ligger borsten bekvämt i handen för att ge säkert arbete som inte tröttar ut. Eftersom vatten endast används när avtryckaren på enheten trycks in, kan vattenförbrukningen styras mycket effektivt och individuellt. På så sätt förlängs också batteritiden. Skurborsten är kompatibel med alla portabla OC 3-tvättar.

Egenskaper och fördelar
Skrubbborste OC 3: Stabila borst och effektiv tryckstråle
Stabila borst och effektiv tryckstråle
Kraftfull och grundlig borttagning även av smuts som sitter hårt. Smutsen löses upp och sköljs bort direkt.
Skrubbborste OC 3: Ergonomisk form med halkskyddande profil
Ergonomisk form med halkskyddande profil
Bekväm och greppvänlig för säkert arbete som inte gör dig trött. Låg vikt gör arbetet bekvämt.
Skrubbborste OC 3: Kan monteras på spolhandtaget
Kan monteras på spolhandtaget
Enhandsmanövrering för större flexibilitet.
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 0,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,3
Mått (L × B × H) (mm) 169 x 53 x 21
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Användningsområden
  • Cyklar
  • Trädgård/terrass/balkongmöbler
  • Skor/vandringsskor
  • Barnvagnar/buggies
  • Barnleksaker/Bobbycar®/löparhjul
  • Tält/campingutrustning
  • Blomsterbäddar