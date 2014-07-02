Suglist 280 mm
Ger ett kristallklart resultat helt utan ränder.
Byt enkelt ut skrapbladen, 280 mm, och låt din fönstertvätt skapa skinande rena ytor igen - utan ränder och droppande vatten.
Egenskaper och fördelar
Mjuk list i silikon
- Rengöring helt utan ränder
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|2
|Färg
|Svart
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|280 x 5 x 45
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Släta hårda ytor
- Fönster och glasytor
- Speglar
- Kakelplattor
- Duschkabin/badkar
- Arbetsytor i köket
- Kondens
- Solceller