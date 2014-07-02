Suglist 280 mm

Ger ett kristallklart resultat helt utan ränder.

Byt enkelt ut skrapbladen, 280 mm, och låt din fönstertvätt skapa skinande rena ytor igen - utan ränder och droppande vatten.

Egenskaper och fördelar
Mjuk list i silikon
  • Rengöring helt utan ränder
Specifikationer

Tekniska data

Antal (Del(ar)) 2
Färg Svart
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 280 x 5 x 45
Användningsområden
  • Släta hårda ytor
  • Fönster och glasytor
  • Speglar
  • Kakelplattor
  • Duschkabin/badkar
  • Arbetsytor i köket
  • Kondens
  • Solceller