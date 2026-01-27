T-Racer munstycken

Högkvalitativa ersättningsmunstycken för alla T-Racer (ej T 350) i K2-K7 klassen, för hängrännerengörare PC 20 i K3-K7 klassen samt för chassirengörare i K2-K5 klassen.

Egenskaper och fördelar
Ersättningsmunstycke
  • Snabbt och enkelt byte av munstycke
  • Hög kvalitet för en lång livslängd.
Högtrycksstråle
  • Rengör och lossar hårt sittande smuts.
Effektiv rengöring med högtryck
  • Kraftfull och effektiv rengöring
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Mått (L × B × H) (mm) 17 x 17 x 18
Kompatibla maskiner
