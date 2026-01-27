T-Racer munstycken
Högkvalitativa ersättningsmunstycken för alla T-Racer (ej T 350) i K2-K7 klassen, för hängrännerengörare PC 20 i K3-K7 klassen samt för chassirengörare i K2-K5 klassen.
Egenskaper och fördelar
Ersättningsmunstycke
- Snabbt och enkelt byte av munstycke
- Hög kvalitet för en lång livslängd.
Högtrycksstråle
- Rengör och lossar hårt sittande smuts.
Effektiv rengöring med högtryck
- Kraftfull och effektiv rengöring
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Mått (L × B × H) (mm)
|17 x 17 x 18