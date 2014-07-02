PC 20 Rengöringssats för hängrännor och stuprör, 20 m
2 i 1 produkt, kan användas för att rengöra hängrännor samtidigt som den kan användas för att rengöra proppar och stopp i rör och avlopp. 20 m flexibel högtrycksslang, 5 st olika munstycken. Passar alla högtryckstvättar i klasserna K2 - K7.
Den smarta 2-i-1-lösning för rengöring av hängrännor samt stopp i rör eller avlopp. Tack vare högtryck tar den sig fram i rören på egen hand och du behöver inte stå på stege medan den gör jobbet. Hängrännerengöringssatsen är utrustad med två olika munstycken: ett pipmunstycke med fyra bakåtriktade högtrycksstrålar samt en rännerengöringsmunstycke som för montering av slang på släden. Du kan snabbt och enkelt skifta munstycke. För lång hållbarhet har slangen böjskydd och mässingsanslutning. Slangen är 20 m lång. Hängrännerengöringssats passar K2 - K7 högtryckstvättar.
Egenskaper och fördelar
Effektiv rengöring med högtryck
- Effektiv och snabb upplösning av stopp i rör
Fyra bakåtriktade högtrycksstrålar
- Rör sig enkelt genom rör
Böjskydd
- Böjskydd
Koppling i mässing
- Lång livslängd
Specifikationer
Tekniska data
|Längd (m)
|20
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|2,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|250 x 340 x 100
För äldre spolhandtag tillverkade före 2010 (spolhandtag M, 96, 97) krävs adapter M (2.643-950)
Videos
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
- Bensindriven högtryckstvätt G 7.180
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Rengör avlopp
- Rengör stuprör
- Rengöring av hängrännor
Tillbehör
PC 20 Rengöringssats för hängrännor och stuprör, 20 m Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.