Den smarta 2-i-1-lösning för rengöring av hängrännor samt stopp i rör eller avlopp. Tack vare högtryck tar den sig fram i rören på egen hand och du behöver inte stå på stege medan den gör jobbet. Hängrännerengöringssatsen är utrustad med två olika munstycken: ett pipmunstycke med fyra bakåtriktade högtrycksstrålar samt en rännerengöringsmunstycke som för montering av slang på släden. Du kan snabbt och enkelt skifta munstycke. För lång hållbarhet har slangen böjskydd och mässingsanslutning. Slangen är 20 m lång. Hängrännerengöringssats passar K2 - K7 högtryckstvättar.