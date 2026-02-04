Utbytbar Home & Garden borste till WB 130
För grundlig rengöring av tåliga ytor i hemmet: Den utbytbara borsten Home & Garden till den roterande tvättborsten WB 130.
Även envis smuts avlägsnas på ett ögonblick: De svarta borsten på den utbytbara borsten Home & Garden till den roterande tvättborsten WB 130 är tuffare än de genomskinliga borsten på den utbytbara universalborsten. Idealisk för rengöring av tåliga ytor, som sten, metall och plast.
Egenskaper och fördelar
Kraftiga svarta borst
- Lätt att ta bort envis smuts.
För ytor runt hemmet
- Idealisk för rengöring av tåliga ytor, som sten, metall och plast.
Extra tillbehör
- Mer mångsidighet för den roterande tvättborsten WB 130.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|113 x 113 x 46
Användningsområden
- Garagedörrar
- Persienner/jalusier