WB 130 roterande tvättborste Car & Bike
Skonsam rengöring av bilar och motorcyklar: Den roterande tvättborsten med det innovativa, avtagbara mikrofibertillbehöret Car & Bike. Maskintvättbar vid 60 °C.
Den roterande tvättborsten WB 130 Car & Bike från Kärcher är särskilt lämplig för rengöring av bilar och motorcyklar tack vare den mjuka mikrofibern och ger imponerande rengöringsresultat med sitt transparenta hölje. Den kraftiga rotationen säkerställer effektiv och noggrann rengöring. Tack vare frigöringsspaken kan den innovativa och utbytbara borsten Car & Bike bytas snabbt, enkelt och utan kontakt med smuts. Tack vare det smarta kardborrefästet kan tygdelen av det tvådelade tillbehöret tas bort efter rengöring och tvättas i maskin vid max 60 °C. Den roterande tvättborsten är lämplig för alla Kärchers högtryckstvättar klass K 2 till K 7. Vid behov kan rengöringsmedel användas och appliceras med borsten ansluten till högtryckstvätten.
Egenskaper och fördelar
Roterande borsthuvud
- Skonsam och effektiv rengöring
Snabbt tillbehörsbyte med den integrerade frigöringsspaken.
- Snabbare och enklare tillbehörsbyte utan kontakt med smuts.
- Välj rätt tillbehör för olika användningsområden.
Innovativt mikrofibertillbehör med kardborrefäste, avtagbart och tvättbart
- Maskintvättbara upp till 60 °C.
- Tillbehöret är snabbt och utan större ansträngning klart att användas igen.
Särskilt skonsam rengöring
- Perfekt för rengöring av känsliga ytor som t.ex. färg.
Applicering av rengöringsmedel med borsten ansluten till högtryckstvätten
- Kraftfull och effektiv rengöring
Transparent hölje
- Effektiv rengöring.
Integrerad borstring
- Minskar mängden stänkvatten och skyddar både användaren och omgivningen.
Kompatibel med trädgårdsslangadapter
- Anslutning till trädgårdsslang, kan användas utan högtryckstvätt.
Specifikationer
Tekniska data
|Tygfibersammansättning
|75 % polyester, 25 % polyamid
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|305 x 156 x 137
Om du har några frågor om den föregående modellen, WB 120, vänligen kontakta någon av våra servicepartners eller återförsäljare.
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
- K3 FJ
- K3 FJ Home
- K3 Horizontal
- K3 Power Control Car & Home
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Classic
- K4 Power Control Flex
- K4 Power Control Flex Home
- K4 Power Control Home
- K4 Power Control Home Flex Wood
- K4 Premium Power Control Flex
- K4 Premium Power Control Home Wood
- K5 Basic
Tidigare års produkter
- K 3 Premium Full Control Home
- K 4 Classic *EU
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Home Wood
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5.55 M & T 200
Användningsområden
- Fordon
- Motorcyklar och skotrar