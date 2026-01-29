Den roterande tvättborsten WB 130 Car & Bike från Kärcher är särskilt lämplig för rengöring av bilar och motorcyklar tack vare den mjuka mikrofibern och ger imponerande rengöringsresultat med sitt transparenta hölje. Den kraftiga rotationen säkerställer effektiv och noggrann rengöring. Tack vare frigöringsspaken kan den innovativa och utbytbara borsten Car & Bike bytas snabbt, enkelt och utan kontakt med smuts. Tack vare det smarta kardborrefästet kan tygdelen av det tvådelade tillbehöret tas bort efter rengöring och tvättas i maskin vid max 60 °C. Den roterande tvättborsten är lämplig för alla Kärchers högtryckstvättar klass K 2 till K 7. Vid behov kan rengöringsmedel användas och appliceras med borsten ansluten till högtryckstvätten.