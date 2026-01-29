WB 130 roterande tvättborste
Alltid i rörelse: Den roterande tvättborsten med utbytbara tillbehör rengör släta ytor, som färg, glas eller plast. Snabbt tillbehörsbyte tack vare den integrerade frigöringsspaken.
I kombination med den utbytbara universalborsten är den roterande tvättborsten WB 130 från Kärcher särskilt lämplig för ytor som färg, glas eller plast. Den kraftiga rotationen säkerställer effektiv och noggrann rengöring. Tvättborsten har en frigöringsspak för snabbt och enkelt tillbehörsbyte utan kontakt med smuts och levereras med genomskinligt lock för en imponerande rengöringsupplevelse. Vid behov kan rengöringsmedel användas och appliceras med borsten ansluten till högtryckstvätten. Den roterande tvättborsten passar till Kärchers K 2-K 7 högtryckstvättar.
Egenskaper och fördelar
Roterande borsthuvud
- Skonsam och effektiv rengöring
- Praktisk och bekväm rengöring.
Snabbt tillbehörsbyte med den integrerade frigöringsspaken.
- Snabbare och enklare tillbehörsbyte utan kontakt med smuts.
- Håll alltid händerna rena.
- Välj rätt tillbehör för olika användningsområden.
Applicering av rengöringsmedel med borsten ansluten till högtryckstvätten
- Kraftfull och effektiv rengöring
Transparent hölje
- Effektiv rengöring.
Integrerad borstring
- Minskar mängden stänkvatten och skyddar både användaren och omgivningen.
Kompatibel med trädgårdsslangadapter
- Anslutning till trädgårdsslang, kan användas utan högtryckstvätt.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|305 x 156 x 137
Om du har några frågor om den föregående modellen, WB 120, vänligen kontakta någon av våra servicepartners eller återförsäljare.
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
- K3 FJ
- K3 FJ Home
- K3 Horizontal
- K3 Power Control Car & Home
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Classic
- K4 Power Control Flex
- K4 Power Control Flex Home
- K4 Power Control Home
- K4 Power Control Home Flex Wood
- K4 Premium Power Control Flex
- K4 Premium Power Control Home Wood
- K5 Basic
Tidigare års produkter
- K 3 Premium Full Control Home
- K 4 Classic *EU
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Home Wood
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5.55 M & T 200
Användningsområden
- Fordon
- Motorcyklar och skotrar
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- Uterum
- Garagedörrar
- Persienner/jalusier
- Insynsskyddselement
- Balkonginklädnader
- Fönsterbleck
Tillbehör
WB 130 roterande tvättborste Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.