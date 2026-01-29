I kombination med den utbytbara universalborsten är den roterande tvättborsten WB 130 från Kärcher särskilt lämplig för ytor som färg, glas eller plast. Den kraftiga rotationen säkerställer effektiv och noggrann rengöring. Tvättborsten har en frigöringsspak för snabbt och enkelt tillbehörsbyte utan kontakt med smuts och levereras med genomskinligt lock för en imponerande rengöringsupplevelse. Vid behov kan rengöringsmedel användas och appliceras med borsten ansluten till högtryckstvätten. Den roterande tvättborsten passar till Kärchers K 2-K 7 högtryckstvättar.