Utbytbar universalborste till WB 100 & WB 120

Det utbytbara tillbehöret Universal till den roterande tvättborsten är perfekt lämpat för rengöring av alla jämna ytor som färg, glas och plast.

Längre, mer praktisk och ergonomisk: 13 cm mer gör skillnad på det nya spolhandtaget G 180 Q med Quick Connect, som gör högtryckstvätt mer komfortabel än någonsin tidigare. Det är också ett perfekt alternativt spolhandtag att använda ihop med Kärchers högtryckstvättar i prestandaklasser K 2 till K 7 som har en Quick Connect-adapter utan Full Control.M5

Egenskaper och fördelar
Mjuka transparenta borst
  • Skonsam och effektiv rengöring
Kan användas överallt
  • För alla jämna ytor som färg, glas och plast.
Extra tillbehör
  • Mer flexibilitet för den roterande tvättborsten.
Kompatibilitet
  • Kan användas med den roterande tvättborsten WB 120 och den tidigare borstmodellen, WB 100.
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,2
Mått (L × B × H) (mm) 153 x 153 x 48
Videos
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Användningsområden
  • Fordon
  • Uterum
  • Motorcyklar och skotrar
  • Garagedörrar
  • Persienner/jalusier
  • Insynsskyddselement
  • Fönsterbleck
  • Balkonginklädnader
  • Trädgård/terrass/balkongmöbler