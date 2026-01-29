Utbytbar universalborste till WB 100 & WB 120
Det utbytbara tillbehöret Universal till den roterande tvättborsten är perfekt lämpat för rengöring av alla jämna ytor som färg, glas och plast.
Egenskaper och fördelar
Mjuka transparenta borst
- Skonsam och effektiv rengöring
Kan användas överallt
- För alla jämna ytor som färg, glas och plast.
Extra tillbehör
- Mer flexibilitet för den roterande tvättborsten.
Kompatibilitet
- Kan användas med den roterande tvättborsten WB 120 och den tidigare borstmodellen, WB 100.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|153 x 153 x 48
Videos
Användningsområden
- Fordon
- Uterum
- Motorcyklar och skotrar
- Garagedörrar
- Persienner/jalusier
- Insynsskyddselement
- Fönsterbleck
- Balkonginklädnader
- Trädgård/terrass/balkongmöbler