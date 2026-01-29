Utbytbar universalborste till WB 130
Idealisk för rengöring av alla släta ytor, som färg, glas eller plast: Den utbytbara universalborsten för den roterande tvättborsten WB 130.
De transparenta borsten på tvättborsttillbehöret kan användas till en mängd olika rengöringsuppgifter. Den utbytbara universalborsten toöö den roterande tvättborsten WB 130 är perfekt lämpat för rengöring av alla släta ytor, som färg, glas och plast.
Egenskaper och fördelar
Mjuka transparenta borst
- Skonsam och effektiv rengöring
Kan användas överallt
- För alla jämna ytor som färg, glas och plast.
Extra tillbehör
- Mer mångsidighet för den roterande tvättborsten WB 130.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|113 x 113 x 46
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Användningsområden
- Fordon
- Motorcyklar och skotrar
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- Uterum
- Garagedörrar
- Persienner/jalusier
- Insynsskyddselement
- Balkonginklädnader
- Fönsterbleck