Utbytbart batteri till WV 5
Få möjlighet till kontinuerlig användning med ett extrabatteri till den batteridrivna fönstertvätten WV 5.
Som tillval finns ett extra batteri så att du kan fortsätta använda den nya WV 5 så länge du vill. Utan avbrott. Lossa bara batteriet från enheten och sätt i extrabatteriet. Sen är det bara att fortsätta.
Egenskaper och fördelar
För rengöring utan avbrott
För rengöring utan avbrott
Enkelt och snabbt batteribyte med endast ett klick
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|1
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Färg
|Grå
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|57 x 81 x 28