Utbytbart batteri till WV 5

Få möjlighet till kontinuerlig användning med ett extrabatteri till den batteridrivna fönstertvätten WV 5.

Som tillval finns ett extra batteri så att du kan fortsätta använda den nya WV 5 så länge du vill. Utan avbrott. Lossa bara batteriet från enheten och sätt i extrabatteriet. Sen är det bara att fortsätta.

Egenskaper och fördelar
För rengöring utan avbrott
För rengöring utan avbrott
Enkelt och snabbt batteribyte med endast ett klick
Specifikationer

Tekniska data

Antal (Del(ar)) 1
Batterityp Uppladdningsbart batteri
Färg Grå
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 57 x 81 x 28
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