Vinklat minimunstycke, 90°, XS

Vinklat Mini-munstycke för användning i mindre utrymmen. Riktar strålen 90° i sidled. Sticker ut 63 mm i sidled, längd: 240 mm. Satsen består av fyra delar: 1 st. rörmutter, 1 st. förlängningsdel, 100 mm (5.321-971.0), 1 st vinkelled, 90° (5.321-973.0), 1 st. munstycksspets (5.321-977.0). Med stöd för så många förlängningsdelar som behövs. Vinkelled och munstycksspets kan beställas separat.