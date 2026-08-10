Nadomestna guma (250 mm) za WV 1
Za zamenjavo gume baterijskega okenskega sesalnika WV 1 in za čistočo brez lis na vseh gladkih površinah – brez kapljanja vode.
Gumo baterijskega okenskega sesalnika je mogoče hitro in enostavno zamenjati, da ves čas zagotavlja čistost vseh gladkih površin - brez kapljanja vode.
Značilnosti in prednosti
Hitra menjava sesalnega traku.
- Za čistočo brez madežev na vseh gladkih površinah - brez kapljanja vode.
Mehki silikonski nastavek
- Čiščenje brez sledov in lis.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|2
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,03
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,05
|Mere (D × Š × V) (mm)
|250 x 5 x 45
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Področja uporabe
- Gladke površine
- Okna in steklene površine
- Ogledala
- Ploščice
- Tuš kabina/kad
- Delovne površine v kuhinji
- Kondenzacija
- Čiščenje fotovoltaičnih sistemov