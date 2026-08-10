Nadomestna guma (250 mm) za WV 1

Za zamenjavo gume baterijskega okenskega sesalnika WV 1 in za čistočo brez lis na vseh gladkih površinah – brez kapljanja vode.

Gumo baterijskega okenskega sesalnika je mogoče hitro in enostavno zamenjati, da ves čas zagotavlja čistost vseh gladkih površin - brez kapljanja vode.

Značilnosti in prednosti
Hitra menjava sesalnega traku.
  • Za čistočo brez madežev na vseh gladkih površinah - brez kapljanja vode.
Mehki silikonski nastavek
  • Čiščenje brez sledov in lis.
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (Kos(i)) 2
Barva Črna
Teža (Kg) 0,03
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,05
Mere (D × Š × V) (mm) 250 x 5 x 45
Področja uporabe
  • Gladke površine
  • Okna in steklene površine
  • Ogledala
  • Ploščice
  • Tuš kabina/kad
  • Delovne površine v kuhinji
  • Kondenzacija
  • Čiščenje fotovoltaičnih sistemov