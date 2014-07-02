Papirnate filtrske vrečke
3 nadomestne papirnate filtrske vrečke za napravo za poliranje FP 303.
3 nadomestne papirnate filtrske vrečke za napravo za poliranje FP 303. Za popolno in zanesljivo pobiranje prahu, ki nastane pri poliranju. Namestitev in odstranjevanje filtrskih vrečk vam bo šlo izjemno lahko od rok.
Značilnosti in prednosti
razloženo v besedilu
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|3
|Barva
|rjava
|Teža (Kg)
|0,088
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,145
|Mere (D × Š × V) (mm)
|180 x 160 x 7