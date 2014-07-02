Visoko kakovostni parni likalnik v privlačni rumeno-črni barvni kombinaciji. Parni likalnik ima udobno gladko dno iz legiranega jekla in ga lahko uporabljate v kombinaciji s Kärcherjevimi parnimi likalniki. Konstantno visok parni tlak občutno olajša likanje - in vam prinese tudi do 50 % prihranka časa. Zahvaljujoč odlični tehniki in brezhibnemu gladkemu dnu iz legiranega jekla boste sedaj hitro in otročje lahko likali tudi zelo zahtevne vrste blaga. Kärcherjev parni likalnik ima funkcijo konstantne pare ter funkcijo intervalne pare.