Parni likalnik I 6006
Visoko kakovostni parni likalnik v privlačni rumeno-črni barvni kombinaciji. Z udobnim z gladkim dnom iz legiranega jekla.
Visoko kakovostni parni likalnik v privlačni rumeno-črni barvni kombinaciji. Parni likalnik ima udobno gladko dno iz legiranega jekla in ga lahko uporabljate v kombinaciji s Kärcherjevimi parnimi likalniki. Konstantno visok parni tlak občutno olajša likanje - in vam prinese tudi do 50 % prihranka časa. Zahvaljujoč odlični tehniki in brezhibnemu gladkemu dnu iz legiranega jekla boste sedaj hitro in otročje lahko likali tudi zelo zahtevne vrste blaga. Kärcherjev parni likalnik ima funkcijo konstantne pare ter funkcijo intervalne pare.
Značilnosti in prednosti
Luknje za izstop pare so porazdeljene preko celotne likalne površine
- Enakomeren izpust pare preko celotne likalne površine.
Nastavljiva konstantna para
- Konstanten izpust pare za lažje in hitrejše likanje večjih kosov, kot so npr. namizni prti, posteljnina ipd.
Dno likalnika iz legiranega jekla
- Lahkotno drsenje likalnika.
Enakomeren izpust pare
- 50 % hitrejše ravnanje perila
Intervalna para
- Za ciljni izpust pare.
Nastavitev temperature
- Možno likanje različnih vrst materiala.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Rumena
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,78
|Mere (D × Š × V) (mm)
|297 x 147 x 180
Področja uporabe
- Vsa oblačila, ki so primerna za likanje