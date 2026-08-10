Škatla z dodatki vsebuje stožčasto šobo, ki je idealna za čiščenje hišnih ljubljenčkov ali samo njihovih šap. S krtačo za čiščenje dlake je mogoče enostavno odstraniti trdovratno umazanijo. Visokokakovostna krpa iz mikrovlaken je primerna za sušenje psov in drugih hišnih ljubljenčkov po čiščenju in pranju. Vsa dodatna oprema se lahko zloži v priloženo škatlo, ki se pritrdi na visokotlačni čistilec.