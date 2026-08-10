Pet box
Z optimalno prilagojenimi dodatki v škatli boste hišne ljubljenčke in njihove tačke očistili brez napora in kjer koli.
Škatla z dodatki vsebuje stožčasto šobo, ki je idealna za čiščenje hišnih ljubljenčkov ali samo njihovih šap. S krtačo za čiščenje dlake je mogoče enostavno odstraniti trdovratno umazanijo. Visokokakovostna krpa iz mikrovlaken je primerna za sušenje psov in drugih hišnih ljubljenčkov po čiščenju in pranju. Vsa dodatna oprema se lahko zloži v priloženo škatlo, ki se pritrdi na visokotlačni čistilec.
Značilnosti in prednosti
Škatla s priborom
- Lahko se pripne s spodnje strani, tako da je vse lepo pospravljeno.
Stožčast curek
- Ustvarja udobno mehek curek tuša.
Krtača za čiščenje dlak
- Odstranjuje trdovratne nečistoče iz živalskega krzna.
Specialna krpa iz mikrovlaken
- Za sušenje hišnih ljubljenčkov po pranju.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Surovinska sestava tekstila
|80 % poliester, 20 % poliamid
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,699
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,864
|Mere (D × Š × V) (mm)
|229 x 221 x 108
Obseg dobave
- Škatla za shranjevanje
- Krtača za čiščenje dlak
- Brisača za hišne ljubljenčke
- Šoba s stožčastim curkom
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Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Hišni ljubimci / psi