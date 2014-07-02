Ročno upravljana šoba za pranje za naprave s pršenjem čistilnega sredstva. Idealna je za globinsko čiščenje oblazinjenega pohištva, kot so naslonjači, zofa, kavč, kot tudi za čiščenje avtomobilskih sedežev. Delovna površina znaša 110 mm. Primerna je za naprave SE 3001, SE 4001, SE 4002, SE 5.100 in SE 6.100.