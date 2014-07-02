Šoba za pranje oblazinjenih površin
Ročno upravljana šoba za pranje za naprave z razprševanjem čistilnega sredstva. Idealna je za globinsko čiščenje oblazinjenega pohištva in sedežev v avtomobilih.
Ročno upravljana šoba za pranje za naprave s pršenjem čistilnega sredstva. Idealna je za globinsko čiščenje oblazinjenega pohištva, kot so naslonjači, zofa, kavč, kot tudi za čiščenje avtomobilskih sedežev. Delovna površina znaša 110 mm. Primerna je za naprave SE 3001, SE 4001, SE 4002, SE 5.100 in SE 6.100.
Značilnosti in prednosti
Funkcija pranja in sesanja
- Za globinsko čiščenje
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,118
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,188
|Mere (D × Š × V) (mm)
|153 x 113 x 75
Področja uporabe
- Oblazinjene površine