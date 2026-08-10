Zelo dolga ozka šoba
Zelo dolga ozka šoba (350 mm) iz materiala, ki zavira gorenje, za sesanje hladnega pepela. Primerna za vse Kärcherjeve sesalnike za pepel in suho sesanje iz programa Home & Garden.
Zelo dolga ozka šoba (350 mm) iz materiala, ki zavira gorenje, je namenjena sesanju hladnega pepela s težko dostopnih mest, npr. v kaminu, peči na drva ali na žaru. Zelo dolga ozka šoba je priporočljiva dodatna oprema za vse sesalnike za pepel in suho sesanje iz programa Home & Garden.
Značilnosti in prednosti
Primerno za Kärcher sesalnike za pepel
Izdelano iz nevnetljivega materiala
Posebej dolga za težko dostopna mesta v kaminu, lončeni peči ali žaru
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Standardna nominalna širina (mm)
|35
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,104
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,15
|Mere (D × Š × V) (mm)
|350 x 41 x 41
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Področja uporabe
- Kamini, peči in druga kurišča
- roštilj