Kärcherjev čistilnik za okna WV 1 Plus zagotavlja čista okna brez madežev ter prihrani veliko časa in truda. Inteligentna kombinacija razpršilne steklenice in brisalca zagotavlja izjemno učinkovito čiščenje. Priročna naprava nato brez težav posesa vodo z okna vsakič, ko jo uporabite – brez kapljanja umazane vode in brez prog. V primerjavi s klasičnimi metodami je ročno čiščenje občutno lažje in trikrat hitrejše kot prej. Priročno delovanje na baterije in kompaktna zasnova zagotavljata maksimalno prilagodljivost pri čiščenju vseh gladkih gospodinjskih površin. Preizkusite in se prepričajte sami!