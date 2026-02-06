Čistilnik za okna WV 1 Plus

S čistilnikom za okna WV 1 Plus in razpršilno steklenico s krpo za brisanje iz mikrovlaken lahko svoja okna očistite brez truda in trikrat hitreje kot prej, z rezultati brez madežev.

Kärcherjev čistilnik za okna WV 1 Plus zagotavlja čista okna brez madežev ter prihrani veliko časa in truda. Inteligentna kombinacija razpršilne steklenice in brisalca zagotavlja izjemno učinkovito čiščenje. Priročna naprava nato brez težav posesa vodo z okna vsakič, ko jo uporabite – brez kapljanja umazane vode in brez prog. V primerjavi s klasičnimi metodami je ročno čiščenje občutno lažje in trikrat hitrejše kot prej. Priročno delovanje na baterije in kompaktna zasnova zagotavljata maksimalno prilagodljivost pri čiščenju vseh gladkih gospodinjskih površin. Preizkusite in se prepričajte sami!

Značilnosti in prednosti
Čistilnik za okna WV 1 Plus: Majhna teža
Majhna teža
Udobno in enostavno rokovanje brez bolečin.
Čistilnik za okna WV 1 Plus: Kompaktno in priročno
Kompaktno in priročno
Majhne, priročna naprava omogoča še bolj udobno čiščenje gladkih površin.
Čistilnik za okna WV 1 Plus: LED-prikaz na vidnem polju
LED-prikaz na vidnem polju
Ravnanje z energijo na enostaven način: LED prikazovalnik, ki je vgrajen v stikalo za vklop/izklop, vam bo pravočasno javil, kdaj je potrebno napolniti baterijo.
Raznolika uporaba
  • Čistilnik oken lahko uporabite tudi za vse druge gladke površine kot so ploščice, ogledala, tuš kabine itd.
3x hitreje
  • Čiščenje oken z Window Vac je trikrat hitrejše kot pri običajnih metodah.
Rezultat brez kapljic in lis
  • Zahvaljujoč električnemu odsesavanjau vode je nadležnega kapljanja vode za vselej konec. Za sijoče čista okna.
Popolnoma higiensko
  • Hitro in enostavno praznjenje rezervoarja brez kontakta z umazano vodo.
Original
  • Izvirna Kärcherjeva kakovost, izumitelja čistilnika za okna.
Specifikacije

Tehnični podatki

Delovna širina sesalne šobe (mm) 250
Kapaciteta posode za umazano vodo (ml) 100
Čas delovanja baterije (min) 25
Čas polnjenja baterije (min) 150
Tip baterije Litij-ionska baterija
Zmogljivost s polno baterijo (m²) pribl. 70
Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 100 / 240
Frekvenca (Hz) 50 / 60
Barva Bela
Teža vključno z baterijo (Kg) 0,5
Teža brez dodatkov (Kg) 0,488
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,033
Mere (D × Š × V) (mm) 130 x 250 x 275

Obseg dobave

  • Baterijski polnilnik: WV & KV polnilec baterij (1 kos)
  • Razpršilna steklenička Standard s prevleko za brisanje iz mikrovlaken
  • Čistilna sredstva: RM 503 čistilnik za okna, 20 ml

Oprema

  • Sesalna šoba
Čistilnik za okna WV 1 Plus
Čistilnik za okna WV 1 Plus

Video posnetki

Področja uporabe
  • Gladke površine
  • Okna in steklene površine
  • Ogledala
  • Ploščice
  • Steklene mize
  • Stenske ploščice
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.